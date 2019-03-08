На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 3,6

Алматы. 7 марта. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи сообщили о землетрясении, которое произошло сегодня в 536 километрах от Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций Казахстанской сейсмологической опытно-методической экспедиции 7 марта, в 11.27 по времени Алматы, зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 536 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения составил 8,1, магнитуда MPV - 3,6. Подземные толчки залегали на глубине 10 километров, говорится в сообщении.

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