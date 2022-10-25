На трассе в Акмолинской области перевернулся автовоз

Фото: пресс-служба МВД РК
Кокшетау. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел 21 октября на автодороге Екатеринбург - Алматы, сообщает пресс-служба МВД РК.
Водитель Мercedes Аctros, перевозивший 6 автомашин, не справился с управлением и допустил опрокидывание авто, после чего попытался скрыться с места происшествия. На момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения легкой степени.
В результате опрокидывания никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Материальный ущерб устанавливается.
В отношении 33-летнего водителя составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также он привлечен к ответственности по статье 611 КоАП РК за оставление места ДТП. Материалы направлены в суд.