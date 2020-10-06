На трассе в Алматинской области отбойник насквозь пробил машину: водитель погиб на месте

Талдыкорган. 5 октября. Kazakhstan Today - На трассе Алматы - Усть-Каменогорск отбойник насквозь пробил легковой автомобиль марки "Киа-Рио". 24-летняя алматинка - водитель автомобиля скончалась на месте, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, ДТП произошло 4 октября, около 16.00, на 209-м километре трассы Алматы - Усть-Каменогорск.

По прибытии следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что водитель автомашины марки "Киа-Рио", 24-летняя гражданка К., жительница города Алматы, следуя по автодороге Алматы - Оскемен в северном направлении, на 209-м километре, вблизи села Кызылтоган, предположительно из-за разгерметизации переднего левого колеса, не справившись с рулевым управлением, допустила наезд на препятствие - металлический колесоотбойник. В результате ДТП водитель К. скончалась на месте происшествия", - уточнили полицейские.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).





Назначены соответствующие экспертизы.





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