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На трассе в Павлодарской области при столкновении с КамАЗом погиб пассажир легкового автомобиля

10.09.2021, 10:56 8803
ПАВЛОДАР. 10 СЕНТЯБРЯ - 10 сентября на 215-м километре трассы Павлодар - Нур-Султан произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

10 сентября, в 01.10, на 215-м километре автодороги Павлодар - Нур-Султан произошло дорожно-транспортное происшествие, где столкнулись автомашины Toyota Camry и КамАЗ. В результате ДТП пассажир легковой машины от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пассажир с травмами доставлен в больницу", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.

 
По факту аварии начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан, пишет Pavon.kz.

 

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