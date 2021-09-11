На трассе в Павлодарской области при столкновении с КамАЗом погиб пассажир легкового автомобиля

ПАВЛОДАР. 10 СЕНТЯБРЯ - 10 сентября на 215-м километре трассы Павлодар - Нур-Султан произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

10 сентября, в 01.10, на 215-м километре автодороги Павлодар - Нур-Султан произошло дорожно-транспортное происшествие, где столкнулись автомашины Toyota Camry и КамАЗ. В результате ДТП пассажир легковой машины от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пассажир с травмами доставлен в больницу", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.

По факту аварии начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан, пишет Pavon.kz





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