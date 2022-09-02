На трассе в ЗКО опрокинулся Matiz: водитель погиб, 11-летний ребенок госпитализирован

Фото: портал Мой город
УРАЛЬСК. 1 СЕНТЯБРЯ - 31 августа на 446-м км трассы Самара - Шымкент 46-летний водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и автомобиль опрокинулся, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате аварии водитель авто от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. 38-летнюю женщину и 11-летнего мальчика доставили в центральную больницу Сырымского района, сообщает портал "Мой город".
По информации управления здравоохранения ЗКО, у женщины диагностированы лишь ушибы, ее отпустили под амбулаторное наблюдение. Ребенок доставлен в областную детскую многопрофильную больницу. О его состоянии врачи расскажут позже.
Ведется досудебное расследование.