На трассе в ЗКО опрокинулся Matiz: водитель погиб, 11-летний ребенок госпитализирован

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АЛМАТЫ. 1 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи сегодня зарегистрировали два землетрясения на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первое из них произошло в 08.49 по алматинскому времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 259 км на юго-восток от Алматы на территории Китая", - сообщает сеть сейсмических станций МЧС РК.

Энергетический класс землетрясения 9.0, магнитуда MPV 4.5., глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Второе землетрясение произошло в 10.34. Его эпицентр находился в 559 км на восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.0., магнитуда MPV 4.2, глубина 25 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.