На участке погранзаставы "Сыпатай батыр" пресекли попытку незаконного пересечения госграницы

Тараз. 24 марта. Kazakhstan Today - На участке пограничной заставы "Сыпатай батыр" Таразского пограничного отряда пресекли попытку нарушения государственной границы, передает Kazakhstan Today.

Нарушитель следовал через пограничную реку Аспара, повредив при этом оградительный забор из колючей проволоки, что заметили охранявшие данный участок границы военнослужащие и приняли меры к задержанию неизвестного лица, сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Увидев пограничников, неизвестный побежал обратно в сторону сопредельного государства и скрылся на его территории, оставив лошадь, запутавшуюся в инженерных препятствиях. Проинформированы пограничники соседнего государства", - отметили в ведомстве.

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