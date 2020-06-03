Начальник следственного отделения управления полиции Кокшетау погиб в ДТП

Кокшетау. 2 июня. Kazakhstan Today - В результате ДТП на трассе Кокшетау - Рузаевка в Акмолинской области погиб начальник следственного отделения управления полиции Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, авария произошла 31 мая. По предварительным данным, 30-летний водитель автомашины марки Toyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в кювет. Во время ДТП в машине находилось три человека, в том числе два сотрудника полиции.

Известно, что за рулем был начальник следственного отделения управления полиции Кокшетау. Он скончался на месте происшествия. Двое пассажиров госпитализированы с различными травмами.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

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