NASA заявило о предстоящем в феврале падении на Землю большого астероида

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NASA заявило о предстоящем в феврале падении на Землю большого астероида28.01.2017
Происшествия  02:30

Вашингтон. 28 января. Kazakhstan Today - Гигантский астероид упадет на Землю в феврале и вызовет сильнейшее цунами, заявили специалисты американского космического агентства NASA.

Ученые из американского космического агентства NASA рассказали, что в феврале на Землю упадет гигантский астероид WF9, ученые смогли заранее рассчитать место падения небесного тела. Поскольку, скорее всего, он упадет в океан, это может спровоцировать гигантское цунами. Впрочем, по словам ученых, это лучше, чем если бы он упал на какой-нибудь большой город, передает Kazakhstan Today.

Впрочем, по мнению ряда ученых, астероид сгорит в атмосфере, однако астроном Демин Дамир Захарович считает иначе. Ученый также обвинил NASA в том, что только сейчас был подтвержден факт грядущего падения астероида, зафиксированного еще в октябре.

Стоит отметить, что за падением этого космического объекта смогут наблюдать жители Великобритании, сообщает "Свободная пресса".
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