Названы имена погибших и раненых при сходе лавины в Жамбылской области

Тараз. 18 февраля. Kazakhstan Today - Акимат Жамбылской области опубликовал имена погибших под лавиной в Жамбылской области.

По данным пресс-службы акима региона, в ходе поисково-спасательных работ в ущелье Коксай были обнаружены: в 17.00 - 4 человека (2 человека травмированных, 2 погибших); в 17.15 - 9 человек (4 травмированных, 5 погибших); в 18.30 - 6 человек (живых). Всего обнаружено 23 человека, в том числе 16 живых и 7 погибших, передает Kazakhstan Today.

В 22.30 в военную часть 73928 (военный госпиталь города Тараза) доставлены 16 человек. Среди них госпитализированы: 1) капитан Пернебаев Б.Б., 1988 года рождения, - ушиб правого подреберья; 2) старший лейтенант Аманбаев Б.О., 1990 года рождения, - общее переохлаждение; 3) сержант 3 класса Мамыралиев Н.С. 1985 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ), ушиб грудной клетки справа, общее переохлаждение; 4) служащий ВС РК Жумагалиев А.Т., 1982 года рождения, - ушиб, дисторсия поясничного отдела позвоночника; 5) ефрейтор Орынбек М.Н., 1993 года рождения, - общее переохлаждение, синдром длительного сдавливания левой нижней конечности; 6) ефрейтор Жамалаев Н.А., 1995 года рождения, - закрытый перелом поперечного отростка L-1, L-3, L-4 слева, люмбалгический синдром, общее переохлаждение; 7) ефрейтор Турысбек Д.С., 1995 года рождения. - общее переохлаждение; 8) рядовой контрактной службы Кулжабаев Д., 1991 года рождения, - общее переохлаждение.

В пресс-службе добавили, что после медицинского осмотра отпущены 1) ефрейтор Едильбаев А.К., 1988 года рождения, 2) сержант Сунгибаев Ж.М., 1983 года рождения, 3) ефрейтор Асембеков Б.Б., 1993 года рождения, 4) сержант Аюбеков А.Б., 1993 года рождения, 5) сержант Сагындык Х.С., 1993 года рождения, 6) ефрейтор Кайырбекулы У., 1994 года рождения, 7) служащий ВС РК Балкибеков Р.А., 1989 года рождения, 8) рядовой контрактной службы Туймебеков Б.О., 1981 года рождения.

На месте происшествия погибли 1) младший сержант Кыдырбаев М.Т., 1991 года рождения, 2) младший сержант Ерисбаев А.К., 1992 года рождения, 3) рядовой контрактной службы Кенесов Т.К., 1993 года рождения, 4) младший сержант Аралбаев А.Ж., 1988 года рождения, 5) рядовой контрактной службы Шакен Н.К., 1995 года рождения, 6) ефрейтор Турысмаганбетов М.Б., 1991 года рождения, 7) старший лейтенант Мошабаев А.К., 1991 года рождения. По данным ведомства, в 22.15 17 февраля все погибшие были доставлены в морг города Тараза для судебно-медицинской экспертизы.

В пресс-службе напомнили, что 17 февраля, в 13.15, в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря Алимбекова о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 километрах от села Алатау, в ущелье Коксай произошел сход лавины и под завалом находятся 23 военнослужащих военной части 91678 (горно-егерского полка) МО Республики Казахстан. В 13.50 егерь позвонил снова и сообщил, что ему удалось вытащить из-под снега четырех военнослужащих.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасательные подразделения: 8 человек ПЧ-7 Жуалынского района, 27 человек и 1 единица техники ГУ "СПиАСР", 4 единицы техники и 39 человек ГУ "ОСО" ДЧС, 7 человек и 2 единицы техники (УАЗ, КамАЗ-вахтовка) местного исполнительного органа, 3 человека и 1 единица техники бригады экстренного реагирования ФГУ "ЦМК" Тараза; 54 человека и 4 единицы техники военной части 91678; 3 человека и 1 единица техники бригады скорой медицинской помощи. Всего в поисково-спасательных работах приняли участия 185 человек и 24 единицы техники.

Напомним, постановлением премьер-министра страны была создана комиссия для расследования происшествия под руководством министра обороны. Ход расследования взят на личный контроль премьер-министра РК.

Просмотров: 6382