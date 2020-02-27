Недалеко от Усть-Каменогорска самолет АН-2 совершил аварийную посадку - КЧС (ВИДЕО)

Усть-Каменогорск. 26 февраля. Kazakhstan Today - Недалеко от Усть-Каменогорска самолет АН-2 совершил вынужденную аварийную посадку, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по ЧС МВД РК, 26 февраля, около 13.00, в 10 километрах от поселка Прапорщиково при посадке самолета АН-2 произошло возгорание двигателя. Пилоту пришлось совершить вынужденную аварийную посадку вне аэродрома.

На борту находились 5 человек. Обошлось без жертв. Одному из пилотов оказывают медицинскую помощь", - проинформировали в КЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются.









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