Недалеко от Усть-Каменогорска самолет АН-2 совершил аварийную посадку - КЧС (ВИДЕО)

Как сообщили в Комитете по ЧС МВД РК, 26 февраля, около 13.00, в 10 километрах от поселка Прапорщиково при посадке самолета АН-2 произошло возгорание двигателя. Пилоту пришлось совершить вынужденную аварийную посадку вне аэродрома.
На борту находились 5 человек. Обошлось без жертв. Одному из пилотов оказывают медицинскую помощь", - проинформировали в КЧС.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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