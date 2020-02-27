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Недалеко от Усть-Каменогорска самолет АН-2 совершил аварийную посадку - КЧС (ВИДЕО)

26.02.2020, 13:56 10342
Усть-Каменогорск. 26 февраля. Kazakhstan Today - Недалеко от Усть-Каменогорска самолет АН-2 совершил вынужденную аварийную посадку, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в Комитете по ЧС МВД РК, 26 февраля, около 13.00, в 10 километрах от поселка Прапорщиково при посадке самолета АН-2 произошло возгорание двигателя. Пилоту пришлось совершить вынужденную аварийную посадку вне аэродрома. 
 

На борту находились 5 человек. Обошлось без жертв. Одному из пилотов оказывают медицинскую помощь", - проинформировали в КЧС.

 
Обстоятельства происшествия выясняются.


 

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