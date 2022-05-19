Неизвестные "заминировали" здание КТЖ в Нур-Султане

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Об этом были проинформированы компетентные органы. Работники КТЖ были оперативно эвакуированы из здания, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".
27 апреля заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев обратился к казахстанцам после участившихся ложных сообщений об актах терроризма. Указанные деяния влекут уголовную ответственность по статье 273 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В целом с 2016 года за заведомо ложные сообщения об акте терроризма судами осуждено 236 лиц, из них 147 - к лишению свободы. С виновных взыскан материальный ущерб, причиненный ложным вызовом экстренных служб.