10.04.2025, 19:43 15731
Неизвестный оставил без газа два села в Туркестанской области
Фото: АО QazaqGaz Aimaq
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Туркестан. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 10 апреля, в 10.50 в Туркестанский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" поступило сообщение от начальника городского газового хозяйства о серьезном повреждении газопровода на переходе через оросительный канал Туркестан - Арыс, сообщает пресс-служба АО.
По прибытии на место происшествия аварийная бригада установила, что неизвестный совершил наезд на газопровод высокого давления диаметром 315 мм. В результате грубого нарушения техники безопасности был поврежден переход "полиэтилен-сталь", что вызвало утечку газа.
Виновник аварии скрылся с места происшествия, не предприняв никаких попыток уведомить экстренные службы, тем самым поставив под угрозу безопасность населения. Ведется розыск нарушителя.
Газовики своевременно закрыли задвижки Ду-300 мм, благодаря чему удалось локализовать утечку и предотвратить возможные последствия. При обследовании газопровода в радиусе 50 метров дополнительных повреждений и утечек выявлено не было", - сообщили в компании.
В результате происшествия без газоснабжения остались около 500 жителей сел Ибата и Ойык Сауранского района. Газопровод находится на балансе управления жилищно-коммунального хозяйства.
В настоящее время ведутся восстановительные работы по обеспечению бесперебойного и безопасного газоснабжения.
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11.04.2025, 10:26 5781
В Алматы участились ДТП с участием детей
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП с участием детей участились в Алматы, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.
Полиция города Алматы с тревогой сообщает об увеличении количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
К сожалению, в отдельных случаях такие трагедии заканчиваются гибелью несовершеннолетних.
Нас тревожит то, что дети оказываются на проезжей части без сопровождения взрослых и без элементарных навыков безопасного поведения на дороге. Это результат попустительства и халатности со стороны родителей и законных представителей. Мы призываем не оставлять детей без присмотра! Помните, всего один момент - и может произойти непоправимое. Безопасность ребенка - это ваша прямая обязанность", - резюмировал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.
В полиции также напомнили, что в соответствии с поправками в статью 127 КоАП РК ответственность за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности детей теперь возлагается на родителей и законных представителей.
10.04.2025, 09:51 25661
В Атырауской области зарегистрировано землетрясение
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Атырау. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщил Казахстанский национальный центр данных.
По данным центра, 10 апреля 2025 года в 01.40 в 120 км к юго-востоку от города Кульсары произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 4,3, энергетический класс - 9,1.
Координаты эпицентра: 45.95 градуса северной широты, 54.28 градуса восточной долготы", - добавили в центре.
Напомним, 28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и в городе Таразе. После землетрясения в зданиях дома культуры, больницы и школы выявили трещины.
09.04.2025, 12:12 44141
Семь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Косшы
Фото: Telegram/Kris_p_astana
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Перевозивший детей в детский сад микроавтобус въехал в остановочный павильон в городе Косшы, сообщили агентству в департаменте полиции Акмолинской области.
Информация о ДТП поступила в полицию 9 апреля 2025 года около 7 утра. Авария произошла в жилом массиве "Лесная поляна".
ДТП произошло между маршрутным автобусом марки "Ивеко" и микроавтобусом марки "Тойота" возле одного из местных магазинов. После столкновения с "Ивеко" микроавтобус "Тойота" по инерции врезался в автобусный павильон. В микроавтобусе находились 10 детей, которых перевозили в детский сад. Семь из них были доставлены в городскую больницу города Астаны для дальнейшего обследования", - рассказали в департаменте.
На месте происшествия проводятся все необходимые мероприятия для установления точных обстоятельств аварии и виновных лиц. После их завершения будут приняты все соответствующие меры.
Ранее в Косшы под колесами автомобиля погибла оставленная без присмотра двухлетняя девочка.
09.04.2025, 11:25 45001
30 сайгаков утонули в водохранилище на западе Казахстана
Фото: Depositphotos
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Уральск. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 30 сайгаков утонули в Муратсайском водохранилище Бокейординского района Западно-Казахстанской области, сообщает портал "Мой город".
По подсчетам утонуло 30 сайгаков. Из них - пять самок, остальные самцы. Согласно алгоритму, туши сайги извлекли из воды и утилизировали в специальных траншеях. Составили необходимые акты. Возле этого водоема пути миграции сайгаков. С прошлого года в том месте много воды, по сравнению с тем, как было раньше. Ослабевшие животные не смогли выбраться на берег и утонули. Сейчас мы установили дежурство, чтобы не допустить такого. Ситуация стабильная", - заявил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов.
По словам руководителя территориальной инспекции, в южных районах области находят туши павших животных как сотрудники "Охотзоопрома", так и местные жители. После заключения ветврачей, если животное не имеет инфекционного заболевания, его утилизируют.
С начала 2025 года утилизировали 290 туш сайгаков, учитывая 30 утонувших. Массового падежа нет. Всего на территории области насчитывается 2,3 миллиона сайгаков. Продолжительность их жизни в дикой природе составляет 5-6 лет. Зима в этом году для сайгаков была благоприятная", - добавил Нурлан Рахимжанов.
Напомним, в конце марта туши сайгаков обнаружили в области Улытау.
В Комитете лесного хозяйства и животного мира заявили, что случаи обнаружения павших сайгаков также зафиксированы в ряде других регионов. По данным ведомства, наибольшее количество погибших сайгаков обнаружены в ареалах естественного обитания области Ұлытау, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях. В комитете пояснили, что установленные случаи связаны с естественной смертностью.
Между тем, вопрос регулирования численности сайги уже не первый является одной из наиболее обсуждаемых тем в обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Еще осенью 2023 года сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Ранее на пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
09.04.2025, 09:22 47606
Жуткое ДТП произошло в Алматы: погибли дорожные рабочие
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В 01.30 ночи в Алатауском районе Алматы произошло страшное ДТП, в результате которого погибли двое дорожных рабочих.
Водитель мотоцикла, следуя по проспекту Рыскулова в западном направлении, допустил столкновение с автомашиной марки "Мерседес", которая следовала попутно. Далее, продолжив движение, мотоциклист допустил наезд на трех пешеходов - двух мужчин и одну женщину, которые занимались дорожными работами. К сожалению, двое мужчин скончались на месте происшествия, женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Управлением дознания ДП Алматы по факту ДТП, повлекшего смерть двух человек, возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.
08.04.2025, 18:25 58516
В Акмолинской области пять населенных пунктов оказались отрезаны от сообщения из-за паводков
Фото: МЧС РК
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Кокшетау. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области пять населенных пунктов Астраханского района оказались отрезаны от сообщения из-за паводков, сообщает Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На данный момент от сообщения отрезаны пять населенных пунктов Астраханского района - это села Старый Колутон, Ягодное, Новый Колутон, Енбек и Караколь. Уровень реки Калкутан идет на спад, наблюдается снижение, обстановка стабильная", - заверили в ведомстве.
Подчеркивается, что сотрудниками оперативно-спасательного отряда круглосуточно ведется дежурство.
Подвозится питьевая вода, на случай отключения электричества подвезены электрогенераторы в необходимом количестве", - добавил в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за паводков от мира отрезаны более 20 населенных пунктов.
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
08.04.2025, 12:16 64806
Девочку насмерть сбили в Алматы: водитель грузовика арестован
Фото: pixabay.com
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Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы водитель грузовика арестован на два месяца по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла семилетняя девочка, сообщает прокуратура мегаполиса.
В отношении водителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет", - заявили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Алатауском районе грузовик насмерть сбил девочку на пешеходном переходе.
07.04.2025, 19:09 78456
В Казахстане из-за паводков от мира отрезаны более 20 населенных пунктов
Фото: МЧС РК
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Активные противопаводковые мероприятия продолжаются по всей территории Казахстана. С начала марта откачано более 2,9 миллиона кубических метров воды, уложено более 585 тысяч мешкотар и 44 тысячи тонн инертных материалов. Также проведены работы по очищению более 838 тысяч метров водоотводных арыков, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятиях участвуют 1405 человек, а также 330 единиц техники, 108 мотопомп и 28 плавсредств. Для обеспечения безопасности в условиях паводковой опасности задействованы сотрудники МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и других организаций.
На автомобильных дорогах остаются на контроле 50 переливов и 6 размытых участков, а без транспортного сообщения остаются 24 населенных пункта. За период паводков эвакуировано 286 человек, из которых 51 находится в пунктах временного размещения, а 213 эвакуированных проживают у родственников, вернулись домой 22.
Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает оперативно реагировать на изменения паводковой ситуации, обеспечивая безопасность граждан и минимизируя возможные риски.
Ранее сообщалось, что в целях стабилизации ситуации вдоль рек Кайракты и Боксу были проведены контролируемые взрывные работы для снятия ледяных заторов. В населенных пунктах также проведены мероприятия по укреплению береговой линии с использованием инертных материалов и мешкотары, а также организован отвод талых вод.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?