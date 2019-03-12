Тараз. 11 марта. Kazakhstan Today - Нетрезвого таразца задержали при попытке проникнуть на территорию воинской части, передает Kazakhstan Today.

В ночь с 6 на 7 марта этого года рядовой срочной службы войсковой части 85395 регионального командования "Юг" Архат Шахор вместе с сослуживцами заступил в суточный наряд по охране военных объектов части. Находясь на часовой вышке, в 4 часа утра рядовой Шахор заметил в темноте движение. Стало очевидно, что через колючую проволоку неизвестный пытается проникнуть на территорию воинской части.

Действуя по инструкции, солдат тут же передал информацию о данном факте по внутренней связи и продолжил наблюдать за движением неизвестного. В случае его дальнейшего продвижения через ограждение рядовой ... был готов, после предупреждения голосом и выстрелом в воздух, применить оружие. Однако необходимость в этом отпала, так как вскоре к месту попытки проникновения прибыла мобильная группа быстрого реагирования воинской части, которая и задержала неизвестное лицо", - отметили в пресс-служба РгК "Юг".

Выяснилось, что нарушитель порядка - временно неработающий 33-летний житель Тараз. Находясь в нетрезвом состоянии, он путанно объяснил, что заблудился, и даже не догадывался, что на его пути находится воинская часть.

По звонку дежурного по части в Центр оперативного управления полиции Тараза, к месту происшествия прибыл экипаж "Буран-4", который доставил задержанного в участковый пункт полиции для выяснения деталей и оформления факта нарушения. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации органов местной полиции. Позже стало известно, что протокол по данному нарушению оформлен в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях.

В ведомстве отметили, что рядовой срочной службы Шахор является стрелком-зенитчиком зенитного дивизиона войсковой части 85395 регионального командования "Юг". Он призван в ряды Вооруженных Сил весной 2018 года из города Капшагая.

Проявлять бдительность, действовать оперативно, четко, без промедления - так должен поступать каждый солдат, тем более при несении боевого дежурства. Каждый раз перед заступлением на дежурство военнослужащие проходят инструктаж. Поэтому свои действия они знают наизусть", - сказал временно исполняющий обязанности командующего войсками регионального командования "Юг" полковник Асан Жусупов.

Командование войсковой части выразило благодарность бдительному солдату за хорошую службу, благодарственное письмо подготовлено и в адрес родителей рядового.

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