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Облицовка упала на мужчину на железнодорожном вокзале "Алматы-2"

13.01.2020, 17:40 9667
Облицовка упала на мужчину на железнодорожном вокзале "Алматы-2"
Алматы. 13 января. Kazakhstan Today - Облицовка упала на мужчину на железнодорожном вокзале "Алматы-2", передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в управлении здравоохранения Алматы, пострадавшего мужчину доставили в больницу скорой неотложной помощи в тяжелом состоянии с сочетанной травмой (закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, осложненные гемотораксом, ушиб обоих легких, плевропульмональный шок, позвоночная травма, оскольчатый перелом бедра, травматический шок). 
 

Врачами проведен полный объем диагностических и лечебных мероприятий в условиях отделения реанимации", - уточнили в ведомстве.

 
Больного вывели из травматического и плевропульмонального шоков на вторые сутки. Врачи провели операцию на позвоночнике с наложением титановых металлоконструкций и наружную фиксацию переломов бедра. 
 
По информации управления здравоохранения, в настоящее время состояние больного стабильно, начаты реабилитационные мероприятия. 
 
Ранее брат пострадавшего сообщил в Instagram о том, что 7 января, примерно в 19.00, на вокзале "Алматы-2" на мужчину обрушились бетон и мрамор. Находившиеся радом люди вытащили его из-под завалов и вызвали скорую помощь. 
 

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