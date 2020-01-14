Облицовка упала на мужчину на железнодорожном вокзале "Алматы-2"

Как сообщили в управлении здравоохранения Алматы, пострадавшего мужчину доставили в больницу скорой неотложной помощи в тяжелом состоянии с сочетанной травмой (закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, осложненные гемотораксом, ушиб обоих легких, плевропульмональный шок, позвоночная травма, оскольчатый перелом бедра, травматический шок).
Врачами проведен полный объем диагностических и лечебных мероприятий в условиях отделения реанимации", - уточнили в ведомстве.
Больного вывели из травматического и плевропульмонального шоков на вторые сутки. Врачи провели операцию на позвоночнике с наложением титановых металлоконструкций и наружную фиксацию переломов бедра.
По информации управления здравоохранения, в настоящее время состояние больного стабильно, начаты реабилитационные мероприятия.
Ранее брат пострадавшего сообщил в Instagram о том, что 7 января, примерно в 19.00, на вокзале "Алматы-2" на мужчину обрушились бетон и мрамор. Находившиеся радом люди вытащили его из-под завалов и вызвали скорую помощь.
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