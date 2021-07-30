Обнаруженный в ЗКО авиационный снаряд оказался подвесным топливным баком

Фото: Мой город
В акимате Бокейординского района подтвердили, что найденный предмет является запасным топливным баком от самолета, сообщает "Мой город".
Предмет найден не на территории населенного пункта, а на территории полигона. Жертв и пострадавших нет", - пояснили в районном акимате.
На территории района находится испытательный полигон "Капустин Яр", находящийся в аренде у российских военных.
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