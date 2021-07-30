Обнаруженный в ЗКО авиационный снаряд оказался подвесным топливным баком

Фото: Мой город

УРАЛЬСК. 29 ИЮЛЯ -28 июля на территории Бокейрдинского района был найден авиационный снаряд, длина которого превышает шесть метров. Однако позже полицейские опровергли эту информацию, заявив, что найденный предмет - бак от самолета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В акимате Бокейординского района подтвердили, что найденный предмет является запасным топливным баком от самолета, сообщает " Мой город ".

Предмет найден не на территории населенного пункта, а на территории полигона. Жертв и пострадавших нет", - пояснили в районном акимате.

На территории района находится испытательный полигон "Капустин Яр", находящийся в аренде у российских военных.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства