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Обнаруженный в ЗКО авиационный снаряд оказался подвесным топливным баком

29.07.2021 5698
Обнаруженный в ЗКО авиационный снаряд оказался подвесным топливным баком
Фото: Мой город
УРАЛЬСК. 29 ИЮЛЯ -28 июля на территории Бокейрдинского района был найден авиационный снаряд, длина которого превышает шесть метров. Однако позже полицейские опровергли эту информацию, заявив, что найденный предмет - бак от самолета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В акимате Бокейординского района подтвердили, что найденный предмет является запасным топливным баком от самолета, сообщает "Мой город".
 

Предмет найден не на территории населенного пункта, а на территории полигона. Жертв и пострадавших нет", - пояснили в районном акимате.

 
На территории района находится испытательный полигон "Капустин Яр", находящийся в аренде у российских военных. 
 

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