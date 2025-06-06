Очередной пожар в ЖК тушат огнеборцы в Астане

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Уральск. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пятеро детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Жымпиты Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.





Огнеборцы прибыли на место происшествия через 5 минут после поступления вызова. По прибытии в доме горели личные вещи и мебель открытым пламенем на площади 30 квадратных метров. Спасатели обнаружили пятерых детей в бессознательном состоянии. К сожалению, дети скончались в больнице. Пожар полностью ликвидирован", - проинформировали в пресс-службе.





Подчеркивается, что на месте работают силы и средства ДЧС ЗКО. Кроме того, к месту вызова выехали руководство ДЧС, исследовательская испытательная пожарная лаборатория, отдел дознания и психолог департамента по ЧС.





Дополнено 04.06.2025, 20.56





Аким ЗКО Нариман Турегалиев на своей странице в Facebook выразил соболезнования родителям и близким детей, погибших в Сырымском районе. И добавил, что со стороны акимата будет оказана вся необходимая помощь: организация похорон, предоставление психологической помощи, обеспечение жильем, а также другие меры социальной поддержки.





В настоящее время на месте происшествия работают специалисты ДЧС, департамента полиции, медицинские работники и другие профильные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - написал аким ЗКО.



