Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - Очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы близ Алматы, передает Kazakhstan Today.

Напомним, вчера крушение потерпел пассажирский самолет, вылетевший из Алматы в Нур-Султан. ЧП произошло близ поселка Гульдала. Для 12 человек рейс стал последним , десятки остаются в больницах города в тяжелом состоянии.

Сегодня в Казахстане объявлен день траура по погибшим.

По официальной информации, прежде чем взлететь, самолет Фоккер-100 дважды задел хвостом взлетную полосу, сообщает Первый канал "Евразия".

"Затем воздушное судно развернуло вправо по окончании взлетно-посадочной полосы, шасси были к этому времени уже убраны, то есть воздушное судно пыталось взлететь. И резко крен пошел вправо, столкнулось с забором и с частным домом, как вы видели. Дома никого не было, воздушное судно на 2 части было разбито", - сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

Многие летели домой на новогодние праздники, а кто-то возвращался из командировки. Всего на борту находилось 93 пассажира и 5 членов экипажа. Из них 2 гражданина Украины, 2 гражданина Кыргызстана и КНР. По официальным данным, 12 человек, в том числе пилот, погибли. В основном это те, кто сидел в передней части самолета.

В авиакатастрофе чудом выжила Гульнара Кошенова. Женщина рассказала об ужасе, пережитом на борту.

"Долго не взлетали почему-то, стояли, ехали, трясло немного самолет, кочки. Потом он начал поднимать высоту, еще больше трясло. В итоге начало все сильно трястись. Мигать свет, начал падать багаж сверху. Все кричали. Паника, кто-то выломал дверь аварийную. Мы все туда начали бежать. Потом начали вытаскивать пострадавших, было много детей. Поломанные руки, ноги, в крови. Я рада, что выбралась оттуда, просто из самолета, я так бежала", - рассказала она.

По информации телеканала, среди тех, кто спасся чудом, двое жителей Алматы, которые, не дожидаясь приезда спецслужб, самостоятельно вытаскивали из разбитого лайнера других потерпевших.

Затянул свой пояс, и потом уже начал самолет вниз катиться, быстро. А потом уже, что помню, сидел и смотрел вперед, вся эта передняя часть, она начала разламываться, как об землю ударилась, и 14-й ряд передо мной зажало людей, которые на 14-м ряду, а я на 15-м сидел. Все она зажала, даже этот верхний багаж, все оно скосилось", - говорит Аслан Назаралиев. Через аварийный выход Аслан выбрался наружу. Родным сообщил только по приезде домой.

Другой выживший Евгений Кульгавый рассказывает, что пассажиры начали помогать друг другу, не дожидаясь служб экстренного реагирования. "Все мужчины и женщины, кто был на ногах, пошли спасать, вытаскивать уже пострадавших. Мы все вернулись. Мы где-то спасали минут 20-30", - сообщил он. Мужчина вспоминает: было очень страшно. Дети сильно испугались и кричали. Тем, кого вытащили наружу, пришлось долго лежать на снегу, в ожидании помощи.

Когда я ехал в неоплане, я потом только осознал, смотря на женщину, она, знаете вот, молодая девушка, она держалась, прям супер держалась, молча так. А потом, когда мы уже начали подъезжать к аэропорту, она просто, я к ней подошел: все хорошо, мы целы, мы живы, у нас день рождения сегодня второе, и тогда она только разрыдалась", - рассказал Евгений Кульгавый.

Что стало причиной трагедии, еще предстоит выяснить. На месте работает правительственная комиссия, оперативно-следственная группа, и спасатели. Уже найдены бортовые самописцы. "Черные ящики" изъяты для исследования.

На данный момент по факту крушения возбуждено уголовное дело.

Трагедия объединила казахстанцев. С утра в центры крови шли доноры. Даже образовались длинные очереди. Помочь пострадавшим пришли сотни людей и в Алматы, и в других городах страны.

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