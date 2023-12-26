Один человек погиб: ДТП с участием пяти авто произошло в Акмолинской области  

Также стало известно, какую сумму страховки получат семьи погибших и пострадавших в аварии

Фото: pexels.com

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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в аварии с автобусом.





В настоящее время лечение получают трое пострадавших.





Пациентка 50 лет переведена из реанимации 24 декабря 2023 года в отделение политравмы. Ее состояние оценивается как тяжелое, с положительной динамикой, клиника шока купирована. У пациентки множественные переломы. 36-летняя водитель автобуса находится на лечении в отделении нейрохирургии. Ей поставлен диагноз ЗЧМТ: ушиб головного мозга легкой степени. Ушиб мягких тканей лица. Состояние стабильное. Получает консервативную терапию. Мужчине 55 лет также поставлен диагноз ЗЧМТ: ушиб головного мозга легкой степени, ушибленная рана мягких тканей затылочной области, мягких тканей головы, растяжение связочного аппарата шеи. Находится на лечении в отделении нейрохирургии. Состояние стабильное", - сообщает Zakon.kz со ссылкой на ведомство.





В управлении добавили, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.





Также сегодня стало известно, на какие страховые выплаты могут рассчитывать пострадавшие в результате смертельного ДТП с автобусом в Алматы.





По данным страховой компании, родственники погибших в результате смертельного ДТП могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2 тысяч МРП, или 6,9 млн тенге.





Кроме того, страховая компания осуществляет возмещение расходов на погребение в размере 100 МРП, или 345 тысяч тенге при наличии подтверждающих документов со стороны лиц, понесших фактические расходы.





Пешеходы, пострадавшие в ДТП, также получат страховые выплаты. В случае ущерба здоровью без установления инвалидности пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию до 300 МРП, или 1035 млн тенге, фактически понесенных и документально подтвержденных расходов на лечение", - отметили в компании.





В случае последующего установления инвалидности законом предусмотрены следующие страховые выплаты:





I группа - 1,6 тысячи МРП, или 5,52 млн тенге;

II группа - 1,2 тысячи МРП, или 4,14 млн тенге;

III группа - 500 МРП, или 1,725 млн тенге.





Размер ущерба, причиненного жизни и здоровью, определяется на основании документов, выданных соответствующими медицинскими организациями.





Владельцы поврежденных в ДТП автомобилей могут рассчитывать на страховую выплату до 600 МРП, или 2,07 млн тенге, но не более 2 тысяч МРП, или 6,9 млн тенге, на все пострадавшие транспортные средства. Размер ущерба будет определять специалист-оценщик", - подчеркнули в компании.





Всем пострадавшим, а также лицам, имеющим право на получение страховой выплаты, необходимо обратиться в страховую компанию, в которой была застрахована ответственность водителя автобуса. Данные о страховой компании можно получить в отделе дорожной полиции Алматы.





Страховщики также уточнили, что страховые выплаты можно получить самостоятельно при личном обращении в страховую компанию без участия посредников. Для этого необходимо собрать пакет документов, установленных законом. Информацию о необходимых документах по каждому страховому случаю можно получить непосредственно в страховой компании.



