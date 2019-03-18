Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Один человек пострадал при пожаре в столичной пятиэтажке, спасены шесть человек, в том числе двое детей, передает Kazakhstan Today.





17 января, в 22.16, на Центральный пункт пожарной связи 101 поступило сообщение о пожаре по улице Кюйши Дины. Уже через пять минут, по прибытии подразделений Службы пожаротушения к месту вызова, было обнаружено, что в пятиэтажном жилом доме горела кухонная мебель, бытовая техника и декоративная потолочная отделка", - сообщила пресс-служба департамента по ЧС Астаны.





В подъезде было сильное задымление, но, благодаря слаженным оперативным действиям и правильно выбранному решению пожарных ПЧ №10 и ПЧ №1 Службы пожаротушения, удалось вывести взрослых и детей из горящей и соседних квартир. В целом при тушении пожара спасли шесть человек, в том числе двух детей.





По данным ДЧС, пожар был успешно локализован в 22.32 и ликвидирован в 22.41.





В результате пожара получил отравление угарным газом средней степени тяжести мужчина 1972 года рождения, который доставлен в Городскую больницу №1", - отметили в ведомстве.





Причина пожара, по информации пресс-службы, - короткое замыкание электрических проводов в бытовом приборе.





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