10.02.2025, 15:21 8266
Один погиб и двое пострадали при лобовом столкновении на трассе в Алматинской области
Проводится расследование
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Конаев. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб, двое пострадали в дородной аварии на трассе Карасаз - Сарыжаз в Алматинской области, сообщает областной департамент полиции.
Предварительно установлено, что 9 февраля водитель Lada Largus, следуя по автодороге Карасаз - Сарыжаз, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lexus LХ470.
В результате ДТП водитель Lada Largus скончался на месте. Два его пассажира с различными травмами госпитализированы в районную больницу.
По факту дорожной аварии полицией проводится расследование.
Напомним, 8 февраля четыре человека погибли в аварии на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетысу.
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08.02.2025, 13:43 57951
Смертельное ДТП произошло в области Жетысу
Фото: instagram/ДП области Жетысу
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Талдыкорган. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли в аварии на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетысу, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.
По предварительным данным, водитель автомобиля Audi не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с деревом. В результате аварии водитель и три пассажира скончались на месте, еще один пассажир с различными травмами доставлен в больницу", - сообщили в департаменте.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
В полиции призвали соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.
Ранее один человек пострадал и трое погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек. Еще одна смертельная авария произошла на трассе Кентау - Туркестан, где в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли шесть человек.
07.02.2025, 16:40 77471
Сотрудник школы погиб на рабочем месте в Жамбылской области
Возбуждено уголовное дело
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Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Дихан Жамбылской области на рабочем месте погиб 51-летний сотрудник школы, возбуждено уголовное дело.
Информацию о несчастном случае подтвердили в управлении образования Жамбылской области. 30 января 51-летний работник школы погиб при выполнении хозяйственных работ.
Проводится специальное расследование.
В областном департаменте полиции сообщили, что по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда".
Ранее на шахте "Казахмыса" погиб рабочий.
07.02.2025, 10:52 82776
В Восточно-Казахстанской области произошел пожар на маслозаводе
Фото: МЧС
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Усть-Каменогорск. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Предгорное Глубоковского района ВКО на территории маслозавода в цехе грануляции лузги и шрота произошел пожар, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Дым распространился с 4 по 6 этажи строения. Также горела лузга подсолнечника. Работники объекта своевременно покинули помещение. Прибывшие на место вызова пожарные расчеты работали по повышенному рангу выезда", - проинформировали в МЧС.
Огонь, распространившийся на площади 50 квадратных метров, ликвидирован. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти основное оборудование объекта.
05.02.2025, 18:57 109531
Близ Аркалыка совершил жесткую посадку самолет
Фото: скриншот
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Костанай. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 5 февраля, в условиях сильного бурана в 1,5 км от Аркалыка, вблизи аэропорта, самолет санитарной авиации АН-2, следовавший рейсом Костанай - Аркалык, совершил жесткую посадку, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача. На место прибыли пожарные расчеты и отряд спасателей ДЧС Костанайской области.
На базе ДЧС региона и в Аркалыке были развернуты оперативные штабы, а также работал номер горячей линии.
Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей все находившиеся на борту были быстро обнаружены и доставлены в Аркалык. Жертв и пострадавших нет.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
04.02.2025, 11:18 148836
В Мангистауской области произошло массовое отравление воспитанников детского сада
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Актау. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Кызылсай Мангистауской области произошло массовое отравление воспитанников детского сада, сообщает Lada.kz.
В службу скорой помощи из села Кызылсай города Жанаозена поступил вызов от жителей, жалующихся на боль в животе. Все были осмотрены и проверены бригадой скорой помощи. Из 37 осмотренных человек четверо госпитализированы. Остальные направлены домой на амбулаторное лечение", - проинформировали в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Подчеркивается, что сейчас детский сад закрыт, а уполномоченные органы проводят проверку.
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.
Президент Казахстана Касым-Жомарт в ходе своего выступления на первом форуме работников сельского хозяйства затронул тему качества питания в школьных столовых страны.
По словам главы государства, профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.
04.02.2025, 11:11 150636
Один человек пострадал и трое погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек
По факту ДТП зарегистрировано уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Конаев. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек пострадал и трое погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы - Бишкек в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате аварии оба водителя и пассажир Hyundai Elantra погибли на месте. Еще один пассажир Chevrolet Cobalt с различными травмами госпитализирован", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по факту ДТП зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование.
Ранее шесть человек погибли в результате ДТП на трассе Кентау - Туркестан.
03.02.2025, 18:24 189151
Шесть человек погибли в результате ДТП на трассе Кентау - Туркестан
Фото: ДП Туркестанской области
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Туркестан. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей на трассе Кентау - Туркестан, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.
По предварительным данным, водитель одного из легковых автомобилей выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другим автотранспортом. В результате ДТП в происшествии погибли 6 человек и 4 пострадавших с различными телесными повреждениями госпитализированы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Ранее четыре человека погибли в ДТП в Восточном Казахстане.
03.02.2025, 18:00 185951
В ЗКО машина с людьми провалилась под лед
Фото: Depositphotos
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Уральск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области машина с людьми провалилась под лед на реке Чаган, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В реке Чаган в районе микрорайона Самал было обнаружено утонувшее транспортное средство, в котором находились тела двух мужчин без признаков насильственной смерти", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что обстоятельства и подробности происшествия выясняются, а тела направлены на экспертизу.
Ранее автомобиль с людьми провалился под лед на Балхаше.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?