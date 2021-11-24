Офицер покончил с собой в Жамбылской области

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ТАРАЗ. 23 НОЯБРЯ - 22 ноября офицер покончил с собой в воинской части Гвардейского гарнизона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
22 ноября текущего года в воинской части Гвардейского гарнизона офицер А. покончил с собой", - говорится в сообщении Министерства обороны Республики Казахстан.
По информации ведомства, при погибшем была обнаружена предсмертная записка.
В настоящее время по данному факту ведется расследование.
В интересах следствия, а также по просьбе родных иная информация разглашению не подлежит", - добавили в пресс-службе.