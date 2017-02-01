Освобожденный из рабства в Москве казахстанец рассказал подробности своего побега

Москва. 1 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанские дипломаты освободили из рабства в продуктовом магазине в Москве еще одного соотечественника, сообщили в Министерстве иностранных дел. В посольство нашей страны в российской столице обратилась мать пострадавшего, после чего сотрудники выехали по адресу и нашли пленника.

Между тем в деле о казахстанских рабах, которых удерживали в Москве, появился еще один фигурант. Невеселая история Ертая Ережепова начинается с поиска работы. В прошлом году житель Шымкента купил местную газету с объявлениями о трудоустройстве, передает Kazakhstan Today.

Позвонив по телефону, указанному под вакансией грузчика, Ережепов узнал, что работа предлагается в Саратове. Позже он прошел собеседование, которое проводила девушка - родственница владельцев продуктовой точки. Она купила билет на самолет до Москвы и лично проводила Ертая в аэропорт. По плану, из российской столицы он должен был своим ходом добраться до Саратова. Но этого не произошло. В воздушной гавани его встретил муж уже известной владелицы продуктового магазина Жансулу Истанбековой. Он отвез мужчину в магазин, в район Гольяново, забрал документы и телефон.

"Сразу Жансулу сказала: все, ты никуда не выйдешь! Что я буду говорить, то и будешь делать! Если нет... Я психопатка, вот у любого спроси тут! Я тебе устрою. В общем, она мне так сказала, и они начали меня бить сразу. Начали бить - ее сын старший Али, Нурик. Они меня держали, Жансулу водку мне наливала", - вспоминает Ережепов.

Только на десятые сутки казахстанцу удалось бежать. Беднягу приютили в Московской соборной мечети. Там он жил неделю. Забрать паспорт у Жансулу Истанбековой помогли крепкие мужчины-постояльцы мусульманского храма. По словам Ережепова, он также обращался за помощью в посольство Казахстана. Но, как утверждает бывший пленный, сотрудник консульского отдела по имени Жангельды сочувствием не проникся.

"Я ему говорю: "Я сбежал из магазина. Адрес: Гольяново, Щелковское метро, улица Новосибирская, дом 11". И он мне сразу: "Жансулу с Сакеном? Мы их знаем. Ты давай, сам иди в этот магазин, с ними договорись". Я ему говорю: "У меня ни документов, ни денег, ни знакомых. Я даже голодный". А они мне: "Если негде ночевать, то иди на вокзале ночуй", - говорит мужчина.

В свою очередь в МИД Казахстана эту информацию опровергли. Более того, дипломаты заверили, что именно они весной 2016 оказали беглецу поддержку.

"Сразу после его обращения наши дипломаты самостоятельно направились к месту предполагаемого удержания нашего гражданина и путем психологического давления смогли вернуть документы Ережепова и передать ему лично. Более того, поскольку у него не было средств для возвращения в Казахстан, наши дипломаты оказали ему помощь в отправке на родину на поезде", - прокомментировал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Как сообщает телеканал КТК , накануне Ертай написал письмо на имя Уполномоченного по правам человека. Житель Шымкента надеется, что казахстанский омбудсмен поможет наказать виновных. Как проинформировали в аппарате Уполномоченного, обращение Ережепова рассмотрели и отправят его в МВД.

История Ертая Ережепова за последний месяц уже третья в деле о казахстанских рабах. Примечательно, что все бывшие пленные, в том числе Несибели Ибрагимова и Жанибек Каныбек, жители Шымкента и соседних сел. В МИДе не исключают, что в Казахстане и России орудует семейная банда. По предварительной информации, схема преступного бизнеса следующая: в Шымкенте вербуют будущих пленных и обманом отправляют в российскую столицу, где мошенники действуют проверенным путем: жертв лишают документов, а после оказывают на них психологическое и физическое воздействие.

Как сообщалось ранее, гражданку Казахстана Несибели Ибрагимову восемь месяцев насильно удерживали в московском магазине и постоянно избивали, проинформировал комитет "Гражданское содействие". 5 декабря девушка убежала из магазина "Продукты", принадлежащего Жансулу Истанбековой, а затем она обратилась за помощью в "Гражданское содействие".

"Таких магазинов в Москве несколько, ими владеют сестры Истанбековы - Шолпан, Жанар и Жансулу. Магазины работают уже более 13 лет. Все это время владельцы магазинов держат сотрудников в рабстве, причиняя им тяжкие телесные повреждения. Всех четырех женщин, которые ранее обратились за помощью в комитет "Гражданское содействие", насиловали в магазинах. Три из них родили детей, одна сделала аборт под присмотром дочери хозяев. Когда приходит проверка, всех рабов прячут на складе или дают им чужие документы. Владельцы магазинов так и не привлечены к уголовной ответственности в России", - указывается в сообщении комитета.

Позже омбудсмен Казахстана Аскар Шакиров обратился к российской коллеге с просьбой о содействии в принятии мер по фактам нарушения прав некоторых казахстанских трудовых мигрантов в Москве. Как стало известно 24 января, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проводит проверку информации о принудительной эксплуатации и ограничении свободы граждан Казахстана в торговых точках Москвы, сообщается на сайте Уполномоченного.

Просмотров: 4090