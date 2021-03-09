Озвучена предположительная причина пожара в больнице Актау

Актау. 8 марта. Kazakhstan Today - По предварительным данным, к возгоранию в приемном покое Мангистауской областной больницы могло привести короткое замыкание электричества, передает Kazakhstan Today.

Сразу после замыкания работники больницы обесточили здание до приезда пожарных. В ходе происшествия никто из медицинского персонала и пациентов не пострадал", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Медучреждение продолжает работу в штатном режиме. Переводить больных в другие блоки не планируется, сообщает InAkatu.kz





Напомним, в приемном покое Мангистауской областной больницы произошел пожар . Полицейские помогли потушить огонь и эвакуировать пациентов.

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