Пассажир авиарейса Алматы-Уральск устроил дебош

АЛМАТЫ. 9 АПРЕЛЯ - 9 апреля в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы поступило сообщение от представителя авиакомпании "Эйр-Астана" о том, что на борту авиарейса сообщением Алматы - Уральск находится пассажиров-правонарушитель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", в ходе проверки транспортные полицейские установили 41-летнего мужчину. По акту об отказе правонарушитель был снят с рейса. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материал будет направлен в суд - для принятие процессуального решения. Самолет вылетел в 17.26.

Напомним , 8 апреля самолет, выполнявший рейс сообщением Тараз - Нур-Султан, через час после вылета вернулся в аэропорт Тараза. 56-летний житель Жамбылской области, находясь на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, не выполнял неоднократные требования экипажа и командира воздушного судна.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства