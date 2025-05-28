27.05.2025, 13:32 22191

Пассажирка скончалась на борту экстренно приземлившегося в аэропорту Актобе самолета

Самолет летел из Екатеринбурга в Сочи, но вынужденно сел в Актобе из-за жалобы пассажирки на плохое самочувствие
Пассажирка скончалась на борту экстренно приземлившегося в аэропорту Актобе самолета
Фото: пресс-служба аэропорта Актобе
Актобе. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирка скончалась на борту самолета Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, запросившего экстренную посадку в аэропорту Актобе, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Самолет летел из Екатеринбурга в Сочи, но вынужденно сел в Актобе, после того как один из пассажиров пожаловался на недомогание", - пишет Sputnik.kz.


скрин видео

Казинформ со ссылкой на председателя правления аэропорта Дастана Малиева сообщает, что причину смерти пассажирки установят врачи.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines все еще находится в аэропорту Актобе. Сейчас решается вопрос: останется ли тело пассажира здесь или его заберут. После этого самолет продолжит рейс. Пока неизвестно, когда именно он вылетит - решение примет экипаж. Пассажиры остаются на борту, их не высаживали", - сообщил Малиев.


Всего на борту воздушного судна находилось 564 пассажира.
 

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27.05.2025, 20:17 13756

Жители Жетысуской области ощутили подземные толчки

Эпицентр располагается в 336 км от Алматы
Жители Жетысуской области ощутили подземные толчки
Талдыкорган. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 27 мая в 19.45 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения располагается на территории Казахстана в 336 км на северо-восток от Алматы в Жетысуской области.

Расчетная интенсивность составила с/ст Капал-Арасан 2 балла.

Напомним, 25 мая жители Жамбылской области ощутили подземные толчки силой 2 и 3 балла. В этот же день жители Восточно-Казахстанской области почувствовали землетрясение силой два балла.
 
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Теги:Землетрясениеощутимость
27.05.2025, 12:25 23626

Трое рабочих получили ожоги на шахте в Актюбинской области   Дополнено

Сотрудники получили ожоги лица и кистей рук
Трое рабочих получили ожоги на шахте в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
Актобе. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Трое рабочих получили ожоги в результате возгорания на шахте "Болашак" в Актюбинской области, сообщает пресс-служба Eurasian Resources Group.

В добычном блоке шахты "Болашак" Донского ГОКа произошло кратковременное возгорание воздушной среды. Пострадали трое дежурных электрослесаря, которые производили монтаж оборудования. Сотрудники получили ожоги лица и кистей рук. Пострадавшие были оперативно доставлены в ЦРБ Хромтау, где им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - заявили в компании.


Подчеркивается, что руководство предприятия находится на постоянной связи с врачами и родными.

Дополнено 27.05.2025, 12.51

В управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали о состоянии пострадавших в результате возгорания на шахте "Болашак", передает корреспондент агентства.

Два пациента находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, третий госпитализирован в травматологическое отделение, его состояние оценивается как средней тяжести. Пациенты получают полный объем необходимого лечения и находятся на контроле", - заверили в управлении.


Ранее на руднике "Бестобе" в Акмолинской области погиб работник.
 
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Теги:Актюбинская областьЧПшахта
26.05.2025, 20:01 53886

В Алматинской области легковушка выехала под поезд

ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля
В Алматинской области легковушка выехала под поезд
Фото: КТЖ
Конаев. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 26 мая в 12.57 на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь машинист применил экстренное торможение из-за внезапного выезда легкового автомобиля на пути, сообщает пресс-служба КТЖ.

Столкновения избежать не удалось. Жертв и пострадавших нет. Информация передана в ЛОП станции Достык. ДТП повлияло на график движения поездов", - говорится в сообщении.


За пять месяцев 2025 года фиксируется рост числа ДТП на железнодорожных переездах на 20%.

Напомним, 19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.
 
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Теги:поездпереизбраниеДТП
26.05.2025, 18:30 56341

Один из алматинских ТРЦ осматривают из-за сообщения о минировании

На месте работают сотрудники полиции, саперы и представители экстренных служб
Один из алматинских ТРЦ осматривают из-за сообщения о минировании
Фото: Depositphotos
Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы торгово-развлекательный центр Forum Almaty осматривают из-за сообщения о минировании, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

В настоящее время проводится комиссионный осмотр здания ТРЦ в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании. На месте работают сотрудники полиции, саперы и представители экстренных служб. Просим граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По итогам проверки будут приняты предусмотренные меры", - заявили в ДП.


Ранее в Туркестанской области подросток "заминировал" школу.
 
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Теги:ТРЦАлматыминирование
26.05.2025, 17:10 58091

Взрыв произошел на территории цеха по производству мучных изделий в Алматинской области   

Четверо пострадавших госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии
Взрыв произошел на территории цеха по производству мучных изделий в Алматинской области
Фото: instagram_nursultan_tjd
Конаев. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв произошел на территории цеха по производству мучных изделий, расположенного в селе Жибек Жолы Карасайского района в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным происшествия региона.

Возгорание произошло в результате взрыва пылевоздушной смеси зерновых отходов, находившихся на первом этаже девятиэтажного здания второй элеваторной (...) Благодаря принятым мерам пожар был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 1377 квадратных метров", - проинформировали в ДЧС.


Подчеркивается, что для установления причины произошедшего на место направлены сотрудники испытательной исследовательской пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.


В ходе тушения силами ДЧС по лестничному маршу был спасен один взрослый человек. Также четверо пострадавших госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии Карасайской клинической многопрофильной центральной районной больницы", - добавили в пресс-службе.


Ранее в Талыдкоргане при взрыве припаркованного в гараже автомобиля разрушился дом.
 
26.05.2025, 13:25 62491

Три человека погибли в результате лобового столкновения в ЗКО  

Еще три человека из второй машины, включая водителя, были госпитализированы
Уральск. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельная авария унесла жизни трех человек в Западно-Казахстанской области.

Видео с места аварии было опубликовано в соцсетях.


В региональном департаменте полиции рассказали, что авария произошла 25 мая на 507-м километре трассы Самара - Шымкент. Водитель автомашины Toyota Camry 60 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry 40.

В результате ДТП пассажир автомашины Toyota Camry 60 и два пассажира Toyota Camry 40 скончались на месте происшествия. Еще три человека из второй машины, включая водителя, были госпитализированы", - рассказали в полиции.


Ранее шесть иностранцев погибли в ДТП с грузовиком в Костанайской области.
 
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Теги:ДТПЗКОЖертвыУральск
25.05.2025, 15:58 88791

Землетрясение ощутили в Жамбылской области

Землетрясение ощутили в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Тараз. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Жамбылской области ощутили подземные толчки силой 2 и 3 балла, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 25 мая 2025 года в 15.08 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 338 километрах на юго-запад от Алматы", - говорится в сообщении МЧС.


Расчетная интенсивность подземных толчков составила 3 балла в селе Кулан и 2 балла в селе Мерке. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Утром 25 мая землетрясение почувствовали в Восточно-Казахстанской области.
 
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Теги:Землетрясение
25.05.2025, 10:05 86981

На востоке Казахстана ощутили подземные толчки

На востоке Казахстана ощутили подземные толчки
Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Восточно-Казахстанской области почувствовали землетрясение силой два балла, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 25 мая 2025 года в 07.35 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории России в 1162 километрах на северо-восток от Алматы", - проинформировали в МЧС.


Расчетная интенсивность подземных толчков составила 2 балла в Усть-Каменогорске и в селе Катон-Карагай.

В министерстве отметили, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, в марте жители ВКО ощутили подземные толчки силой 2 балла.
 
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Теги:Землетрясение

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