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Пассажирский поезд сообщением Риддер - Астана задерживается на четыре часа25.12.2018
Происшествия  11:56

Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - В связи с погодными условиями произошла задержка пассажирского поезда №375 сообщением Риддер - Астана-НЖ, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время АО "Пассажирские перевозки" (дочерняя компания АО "НК "КТЖ". - Прим. агентства) совместно с причастными структурными подразделениями АО "НК "КТЖ" и обслуживающей компанией "PatentesTalgo" приняты необходимые меры по устранению неполадок и обеспечению безопасности движения. Созданы комфортные условия для пассажиров, находящихся в данном поезде, обеспечено бесплатное питание, в составе соблюдается температурный режим. На данный момент ориентировочное время задержки прибытия на станцию Астана - Нурлы-Жол составляет 4 часа, вместе с тем ведется работа по сокращению отклонения от графика в целом", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Информация о задержке также распространяется посредством громкоговорителей и справочных на вокзалах, через которые проходит состав.

"В рамках правил перевозок пассажиры могут получить компенсацию за каждый час задержки в размере 3% от стоимости билета либо отказаться от поездки и вернуть 100% стоимость билета. Для этого по прибытию на станцию назначения необходимо получить отметку дежурного о фактическом опоздании и обратится в кассу АО "Пассажирские перевозки" для получения выплаты", - отметили в пресс-службе.
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