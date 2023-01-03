02.01.2023, 18:02 22566
Пассажиры самолета, следовавшего из Ташкента в Алматы, получили травмы Дополнено
Авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности
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Алматы. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рейс KC 128 вылетел в 14:35 местного времени. Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. 7 пассажиров получили травмы. Авиалайнер приземлился в Алматы в 16:45.
Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи для оказания помощи. Авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами", - говорится в сообщении пресс-службы Air Astana.
Дополнено 02.01.2023, 18.33
По предварительной информации в результате инцидента пострадали пять человек. Из них от госпитализации отказались 4 пассажира с различными ушибами и ожогами. Им оказана первоначальная медицинская помощь. Гражданка Узбекистана с подозрением на закрытый перелом шейного позвоночника госпитализирована бригадой скорой помощи, сообщает пресс-служба КГА.
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02.01.2023, 12:13 27206
В Темиртау автомобиль сбил четверых пешеходов
По некоторым данным, пострадали двое детей и двое взрослых, переходивших дорогу
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Темиртау. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел незадолго до новогодней ночи. Всех четверых госпитализировали.
ДТП попало на камеры видеонаблюдения. По предварительной версии, автомобиль занесло на перекрестке и задней частью корпуса сбило пешеходов, сообщает Megapolis.kz.
По некоторым данным, пострадали двое детей и двое взрослых, переходивших дорогу.
31.12.2022, 08:58 93006
В Экибастузе повредили водопровод, предназначенный для ТЭЦ
Фото: Акимат Экибастуза/Instagram
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Экибастуз. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера при проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" города Экибастуза был поврежден технический водопровод диаметром 500 мм, предназначенный для ТЭЦ, информирует акимат города.
В ведомстве уточнили, что с системой обеспечения города питьевой водой данное повреждение не связано.
На 22.11 30 декабря ТЭЦ работает в штатном режиме, запас воды на ТЭЦ достаточный для бесперебойной работы. На месте аварии работают специалисты ГКП "Горводоканал", - сказано в сообщении.
На место аварии прибыли аким области Асаин Байханов, его первый заместитель Хасар Хабылбеков, аким города Экибстуза Аян Бейсекин, начальник ДЧС Павлодарской области Жасулан Джумашев, мобилизованы ресурсы службы ЧС, ГКП "Горводоканал", ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
Работы по устранению повреждения были завершены в 00.51 31 декабря.
В настоящее время ведется запуск системы. Специалисты коммунальных служб продолжат работы на месте до полного заполнения системы, которое потребует некоторого времени. Все процессы находятся на контроле специалистов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, крупная авария на теплосетях в Экибастузе произошла 27 ноября, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.
30.12.2022, 20:34 106066
В Алматинской области подростки стреляли друг в друга петардами
Есть ли пострадавшие в результате опасной забавы, не сообщается
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Конаев. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгаре подростки стреляли друг в друга петардами, сообщает kris_p_talgar.
Есть ли пострадавшие в результате опасной забавы, не сообщается.
Ранее пресс-служба МЧС РК опубликовала подборку роликов, в которых наглядно демонстрируется, что может произойти, если запускать фейерверки без соблюдения техники безопасности.
В Казахстане проходит оперативно-профилактические мероприятия "Пиротехника". Сотрудники МЧС и полицейские проводят рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделии. Уже изъяты сотни килограммов небезопасной пиротехники.
Напомним, многочисленные эксперты различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.
30.12.2022, 14:42 116371
Более 600 домов остались без газа из-за ДТП в Шымкенте
С водителя автомобиля будет взыскан в судебном порядке материальный ущерб
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте из-за ДТП без газоснабжения остались 612 абонентов частного сектора и одно промышленное предприятие.
30 декабря примерно в 5.30 утра в микрорайоне Курсай водитель Opel Vectra, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на газопровод высокого давления. В результате ДТП без газоснабжения остались 612 абонентов частного сектора и одно промышленное предприятие", - сообщает Polisia.kz.
В отношении виновника ДТП полицейскими составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повреждение транспортных средств или иного имущества". Собранные материалы будут направлены в специализированный суд.
С водителя будет взыскан в судебном порядке материальный ущерб, нанесенный газовой компании.
28.12.2022, 23:26 160831
В Алматы ощущались подземные толчки Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы почувствовали подземные толчки.
На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено", - сообщили в ДЧС Алматы.
По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции, землетрясение произошло 28 декабря в 23.16. Эпицентр расположен в 261 км на юго-востоке от Алматы на территории Кыргызстана, на границе с Китаем.
Энергетический класс землетрясения составил 13,4, магнитуда MPV 6,2. Координаты эпицентра 41.83° с.ш. 79.49° в.д. Глубина 25 км.
По шкале МSК-64 в Алматы землетрясение ощущалось силой 2-3 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. От населения на линию "112, "101" поступают звонки. Проводятся мероприятия по выявлению возможных разрушений. По состоянию на 23.30 информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - добавили в ДЧС.
Дополнено, 29.12.2022, 08.42
В 01.17 было зарегистрировано еще одно землетрясение, эпицентр которого расположен в 258 км на юго-восток от Алматы, на границе Китая и Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения составил 10,5, магнитуда MPV 5,1. Координаты эпицентра 41.86° с.ш. 79.46° в.д. Глубина 20 км.
Сведений об ощутимости нет.
28.12.2022, 19:55 165376
Авария на теплосетях: в Экибастузе без тепла остался жилой квартал
Фото: instagram / ekibastuz_blog
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Экибастуз. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Коммунальная авария на теплосетях произошла в Экибастузе. Без тепла остался жилой квартал, сообщает "Экибастузтеплоэнерго".
Подача тепла ограничена по улице Шешембекова. Ремонтные бригады обещают возобновить теплоснабжение многоэтажек к вечеру.
Еще одну аварию на теплосетях устраняют в частном секторе. Там без тепла остаются больше десятка жилых домов.
Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.
Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.
На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города.
Аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены.
28.12.2022, 19:31 166211
В МЧС наглядно показали, в чем заключается опасность фейерверков
Уже изъяты сотни килограммов небезопасной пиротехники
Фото: astana.gov.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-служба МЧС РК опубликовала подборку роликов, в которых наглядно демонстрируется, что может произойти, если запускать фейерверки без соблюдения техники безопасности.
Представленные ведомством видео сняты не в Казахстане, но от негативных последствий может уберечь только четкое соблюдение инструкций.
В Казахстане проходит оперативно-профилактические мероприятия "Пиротехника". Сотрудники МЧС и полицейские проводят рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделии. Уже изъяты сотни килограммов небезопасной пиротехники.
Дополнено 28.12.2022, 20.38
Полицейские продолжают выявлять нелегальных продавцов пиротехники.
В Кызылординской области за 3 дня ОПМ "Пиротехника" изъято 186 пиротехнических изделий.
В Жамбылской области - 18 фактов нарушения по статье 196 КоАП РК и изъята 121 единица несертифицированных пиротехнических изделий, выписано штрафов на сумму почти на 4 миллиона тенге.
В Костанайской области 12 продавцов пиротехники привлекли к ответственности.
В Жетысуской области изъято 179 штук пиротехнических изделий, не имеющих сертификатов соответствия.
В Алматы выявлено 23 факта незаконной реализации пиротехнических изделий, изъято 137 коробок и 125 батарей пиротехники, общий вес которых составил 1,5 кг.
Напомним, многочисленные эксперты различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.
28.12.2022, 11:48 160566
В Карагандинской области с рельсов сошли 19 грузовых вагонов
Фото: Depositphotos
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Караганда. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 28 декабря, в 7.45 на станции Карабас участка Караганда - Акадыр в грузовом поезде произошел сход с рельсов 19 вагонов с зерном, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".
По предварительным данным, сход произошел из-за заклинивания колесной пары первого зерновоза, принадлежащего частному собственнику. Для расследования обстоятельств случившегося в АО "НК "КТЖ" создана специальная комиссия.
По информации нацкомпании, жертв и пострадавших нет.
Движение поездов на данном участке организовано по соседнему пути. Задержаны два пассажирских поезда по станциям Кулайгыр, Караганда. Для ликвидации последствий схода задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жана-Арка, Астана", - уточнили в пресс-службе.
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Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет, в связи с большим количеством пострадавших от травм, ожогов и от звукового воздействие взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?