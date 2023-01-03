Фото: instagram / ekibastuz_blog

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Экибастуз. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Коммунальная авария на теплосетях произошла в Экибастузе. Без тепла остался жилой квартал, сообщает "Экибастузтеплоэнерго".





Подача тепла ограничена по улице Шешембекова. Ремонтные бригады обещают возобновить теплоснабжение многоэтажек к вечеру.





Еще одну аварию на теплосетях устраняют в частном секторе. Там без тепла остаются больше десятка жилых домов.





Напомним , авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.





Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.





После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.





30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.





Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.





Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.





Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил , что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.





На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города.



