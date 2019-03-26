Педофил работал преподавателем в одном из колледжей Карагандинской области

Караганда. 6 декабря. Kazakhstan Today - Прокуроры Карагандинской области проверили соблюдение законности при использовании бюджетных средств, выделенных на подготовку специалистов с высшим, послевузовским образованием, техническим и профессиональным образованиям в организациях образования области за последние 3 года, передает Kazakhstan Today.





Установлены факты завышения количества лиц, обученных в рамках госзаказа, оплаты непредусмотренных расходов на обучение, а также нарушения порядка зачисления и обучения студентов на послевузовское обучение. В колледжах выявлены два педагога, один из которых состоит на психиатрическом учете, а второй имеет судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.





Кроме того, допускались факты незаконного лишения студентов стипендий, предоставления недостоверных данных по трудоустройству выпускников, нарушения требований к проведению профессиональной практики обучающихся.





По результатам проверок в доход государства возмещено свыше 89 млн тенге, к ответственности привлечено 74 виновных лица, в том числе одно - к уголовной, проводится досудебное расследование по еще одному факту.





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