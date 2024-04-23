22.04.2024, 16:03 27401
Пик паводков еще не пройден в двух регионах Казахстана
В СКО паводковая обстановка остается напряженной
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве водных ресурсов и ирригаций Казахстана назвали регионы, где пик паводков еще не пройден.
Во всех регионах, кроме ВКО и ЗКО, пик паводков пройден. На водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки", - сказано в сообщении ведомства.
В министерстве также доложили об обстановке на водохранилищах.
В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 3,6 метров. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск - 1270 см, за сутки он снизился на 4 см. Обстановка в регионе остается напряженной", - рассказали в пресс-службе.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 81%.
В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 63%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 86%. Все они работают в штатном режиме.
В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.
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23.04.2024, 11:06 5206
Паводковая ситуация остается сложной в трех регионах Казахстана
Фото: МЧС РК
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В трех областях Казахстана - Западно-Казахстанской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях паводковая ситуация остается сложной из-за сброса воды из России.
На западе обстановка осложнилась от сбросов воды из Ириклинского водохранилища России в реку Жайык, на севере вода прибывает из Акмолинской области", - заявил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
В областях Абай, Павлодарской, Карагандинской, Ұлытау, Акмолинской и Костанайской, обстановка стабильная, уровень воды в местных реках постепенно снижается. Здесь угрозы подтопления населенных пунктов не имеется.
На сегодня подтопленными остаются свыше 5 тысяч жилых домов, свыше 16 тысяч дач, около тысячи дворовых территорий, 91 здание. 41 ЧС местного масштаба была объявлена в 10 областях. Сейчас в 3 районах Абайской и Павлодарской областей они уже сняты.
С начала паводков из зон подтопления эвакуировано свыше 119 тысяч человек, из них более 44 тысяч детей.
Бектенов отметил, что спасатели и все задействованные сотрудники работают круглосуточно и в очень тяжелых условиях.
На совещании также обсудили вопрос со строительством жилья для пострадавших от паводков.
По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, ведомство выработало механизмы решения жилищных проблем.
Гражданам предложат приобрести готовое жилье, при этом выбрать его можно будет самостоятельно в пределах определенной суммы. Также пострадавшие могут получить компенсацию и провести ремонтные и строительные работы самостоятельно, либо с помощью подрядчиков. Кроме того рассмотрена возможность применения нетиповых проектов.
Собственники дачных объектов также будут обеспечены жильем, если это их единственное жилище.
В настоящее время акиматы выбирают земельные участки для новой застройки.
В Актюбинской области уже начато строительство домов. В Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях пострадавшие семьи уже получают ключи от нового жилья. Эта работа будет продолжена и в других регионах, заявил Шарлапаев.
Сегодня премьер-министр сообщил на заседании, что пострадавшим от паводков в РК выплатят дополнительную компенсацию, до 150 МРП.
22.04.2024, 18:25 24551
Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись свыше 24 тысяч человек
Фото: кадр из видео
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После паводков в Казахстане в свои дома вернулись 24 496 человек, проинформировал в ходе брифинга службы центральных коммуникаций представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Аскар Шарип.
Также сообщается, что в пунктах эвакуации остаются 8850 человек, в том числе 3840 детей. Из 4608 жилых домов и 2774 дворовых территорий отведена и откачена вода. Всего откачано более 11,5 млн кубометров талой воды, уложено 5,3 млн мешков и более 1,5 млн тонн инертного материала.
Отмечается, что службы гражданской защиты, волонтеры и привлеченные организации продолжают работу по ликвидации паводков и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях.
Кроме того, сообщается, что в Западно-Казахстанской области сохраняется повышение уровня воды на реке Жайык.
В Атырауской области за неделю в городе Кульсары Жылыойского района с помощью переносных насосных станций откачано более 86 тысяч кубометров воды. В Северо-Казахстанской области в настоящее время не зарегистрировано случаев подтопления домов. Отмечается снижение уровня воды в реке Есиль", - добавил спикер.
Напомним, более 11 населенных пунктов Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъема уровня воды в реке Жайык.
22.04.2024, 12:52 31451
Более 8 тысяч сельхозживотных погибло из-за паводков в Казахстане
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам первого квартала текущего года заметно вырос падеж скота по многих видам животных.
Падеж коз увеличился в 3,3 раза, до 1,1 тыс. голов, лошадей - в 2,4 раза, до 3,2 тыс. голов, крупного рогатого скота - на 38,3%, до 7,9 тыс. голов, свиней - на 32,6%, до 12,2 тыс. голов", - сообщает Energyprom.
В то же время падеж овец уменьшился на 16,4%, до 10,5 тыс. голов, верблюдов - на 43,8%, до 114 голов.
По данным агентства, частично падеж вырос из-за паводков.
Количество павших животных, по оперативным данным, составляло 8,1 тыс. голов, в том числе мелкого рогатого скота - 6 тыс. голов, крупного рогатого скота - 1,5 тыс. голов, лошадей - 514 голов", - сообщает агентство.
Министерство сельского хозяйства РК сообщило, что владельцам сельхозживотных будут выплачены компенсации, причем как из бюджетных средств, так и из внебюджетных источников.
Также в январе-марте текущего года зарегистрировали 2,4 тыс. административных правонарушений в области ветеринарии - на 61,7% больше, чем годом ранее.
Численность лиц, в отношении которых были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности за нарушения, связанные с ветеринарией, выросла на 61,2%, до 2,3 тыс. В их число вошли 2,3 тыс. физических лиц и 79 юридических лиц. Было вынесено 316 предупреждений и наложено 2 тыс. административных штрафов. Общая сумма наложенных штрафов составила 97,6 млн тг, из них взыскано всего 83,4 млн тенге", - говорится в информации.
К примеру, в Жамбылской области повсеместно выявлялись факты несоответствия сведений о вакцинированных животных и фактического поголовья скота, сообщает прокуратура. При наличии сведений о падеже более 1,4 тыс. сельхозживотных собственники не уведомили ветеринарную инспекцию, соответственно не установлены причины падежа. Также в области не вводили карантинный режим по фактам массового заболевания животных.
В агентстве также привели цифры по поголовью сельхозживотных в РК на 1 апреля:
- овец стало больше на 11%, до 12,1 млн голов;
- верблюдов - на 7,6%, до 156,1 тыс. голов;
- лошадей - на 6,8%, до 2,6 млн голов;
- птицы - на 4,8%, до 38,3 млн голов;
- крупного рогатого скота - на 4,6%, до 4,7 млн голов, в том числе коров - на 11,6%, до 2,4 млн голов.
Сократилось поголовье свиней (на 5,7%, до 310,3 тыс. голов) и коз (на 0,6%, до 762,3 тыс. голов).
22.04.2024, 12:01 33236
Уровень воды растет на реках Атырауской области
Вода повышается на реках Жайык, Кигач и Шароновка в связи со сбросами с Волгоградского водохранилища
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Атырау. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На реках Кигач и Шароновка в Атырауской области ожидается дальнейшее повышение уровня воды.
По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области, по состоянию на 8 часов 22 апреля за прошедшие сутки на протоке Кигач и Шароновка, бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья с Волгоградского водохранилища", - сообщает Atyrau Press.
- На гидропосту р. Кигач - с. Шортанбай уровень воды на отметке 270 см, подъем за сутки +16 см, общий подъем с начала паводка составляет 141 см.
- На гидропосту р. Кигач - с. Котяевка уровень воды на отметке 146 см, подъем за сутки +16 см, общий подъем с начала паводка составляет 136 см.
- На гидропосту р. Шароновка - с. Ганюшкино уровень воды на отметке 173 см, подъем за сутки +5 см, общий подъем с начала паводка составляет 76 см.
На 22 апреля сброс с Волжской ГЭС составляет 21 750 м3/с. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка.
На реке Жайык в районе Атырау подъем уровня воды за сутки составил +3 см, общий подъем с начала паводка составляет 221 см, и он продолжает расти.
На 22 апреля сброс с Ириклинского водохранилища составляет 294 м3/с", - говорится в распространенном сообщении штаба по ЧС Атырауской области.
Ранее в МЧС сообщили, что в ЗКО из других регионов отправлены 500 спасателей для борьбы с паводками. Уровень воды в реке Жайык поднялся на 8 сантиметров. Продолжается эвакуация граждан с затопленных дачных участков.
22.04.2024, 10:45 36131
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в регионах Казахстана
Фото: МЧС
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В регионах Казахстана продолжаются противопаводковые мероприятия. Работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению проводят в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
К этому часу по республике вернулись в свои дома 23 085 человек. В эвакопунктах остаются 8872 человека, из них 3852 ребенка. Отведена и откачана вода из 4554 жилых домов и 2767 дворовых территорий. Откачано свыше 11,4 млн кубометров талой воды, проведена укладка 5,3 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Продолжается работа по отведению и откачке воды из 5842 частных жилых домов и 1061 дворовой территории в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях", - проинформировали в МЧС.
На контроле остаются 32 перелива автодорог, 56 размывов автодорог, из них 9 мостов и 45 дорожных полотен.
В Западно-Казахстанской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык, оповещение граждан и телерадиоперехват каждые четыре часа. Проведено наращивание дополнительных сил и средств МЧС из регионов страны. Прибывшие силы и средства распределены по участкам.
За прошедшие сутки из садового общества "Стеновик" Уральска спасено четыре человека и эвакуирован 61 человек. Ранее остальные жители заблаговременно были эвакуированы. В пунктах временного размещения находится 1497 человек, остальные жители разместились у родственников. Обход дачных домов на наличие оставшихся жителей продолжается.
22.04.2024, 08:41 39471
В реке Жайык поднялся уровень воды: противопаводковые работы в ЗКО продолжаются в круглосуточном режиме
Фото: МЧС
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Уральск. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ЗКО спасатели в круглосуточном режиме продолжают работы по предупреждению паводка. Спасатели проводят работы по дополнительному берегоукреплению и эвакуацию оставшихся в дачных массивах людей и животных. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным МЧС, в реке Жайык в Уральске уровень воды поднялся на восемь сантиметров и составляет 858 сантиметров. В круглосуточном режиме проводятся работы по возведению и укреплению дамб, обустраиванию временных земляных насыпей.
Также продолжается эвакуация граждан. На территории подтопленных дачных массивов близ города Уральска продолжаются поисково-спасательные работы. В воздухе работает вертолет. Вблизи Уральска из зон подтопления силами МЧС были эвакуированы более 60 жителей дачных участков на металлических плавсредствах.
Кроме того, на подтопленных дачных участках эвакуировано 1376 человек, они доставлены в пункты временного размещения. Всего в пунктах временного размещения находятся 1497 человек. Остальные граждане размещены у родственников.
Отметим, что неделей ранее спасатели уведомили граждан о заблаговременной эвакуации и размещении в эвакопунктах. Несмотря на предупреждения часть жителей отказались покидать свои дома", - сообщили в МЧС.
В настоящее время для проведения противопаводковых мероприятий в ЗКО прибыли дополнительно силы и средства с Астаны, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской и Абайской областей.
21.04.2024, 20:12 54606
В Алматинской области горит сухостой
Фото: МЧС РК
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Конаев. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Алматинской области тушат возгорание сухостоя, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На территории "Иле-Балхашского государственного природного резервата" в труднодоступных болотистых местах горит сухостой и камыш предварительно на площади 18 гектаров.
Горение происходит отдельными островками вблизи реки Караозек. Для ликвидации пожара вертолетом АО "Казавиаспас" с водосливным устройством было произведено 53 сброса воды", - проинформировали в МЧС.
По информации министерства, угрозы близлежащему селу Караой нет.
Ранее сообщалось, что резерват "Семей орманы" и три области в Казахстане не готовы к возможным пожарам.
Напомним, в Казахстане прогнозируется жаркое лето, часто температура воздуха будет свыше 40 градусов. Министр по ЧС РК Чингис Аринов заверил, что силы и средства МЧС будут находиться в повышенной готовности весь пожароопасный период.
21.04.2024, 14:57 58436
Река Жайык начала топить дачи близ Уральска
Фото: Кадр с видео
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Уральск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области река Жайык начала топить территории дачных массивов близ Уральска, сообщает Министерство по чрезвычайным происшествиям Республики Казахстан.
Из-за поднятия уровня воды в реке Жайык происходит перелив через земляной вал. Вода заполняет территории дачных массивов вблизи Уральска", - проинформировали в ведомстве
По данным министерства, на место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели и военнослужащие.
Подчеркивается, что меры по эвакуации людей прошли заблаговременно. Однако, среди местных жителей есть и те, кто добровольно отказался покидать свои дома, их будут эвакуировать принудительно.
Ранее сообщалось, что более 11 сел в ЗКО под угрозой подтопления. По информации МЧС, глава ведомства "лично инспектирует состояние насыпных дамб".
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