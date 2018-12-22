Пятиклассница отравилась угарным газом в школе Экибастуза

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Пятиклассница отравилась угарным газом в школе Экибастуза22.12.2018
Происшествия  10:03

Павлодар. 22 декабря. Kazakhstan Today - Пятиклассница отравилась угарным газом во время уроков в школе Экибастуза, передает Kazakhstan Today.

В городской СОШ №21 "замкнуло" щитовую, на первом этаже появился дым, и в здании отключился свет. По словам руководителя экибастузского отдела образования Жазиры Хамзабаевой, это произошло 20 декабря, в первой половине дня, после чего на место происшествия прибыли сотрудники горэлектросетей.

"Администрация школы отменила занятия и отправила по домам 553 ученика первой смены. Горэлектросеть провела необходимую работу по восстановлению света, здание проветрили, вторая смена уже училась", - рассказала Хамзабаева.

В момент, когда дети расходились по домам, ученица пятого класса пожаловалась на головокружение своему классному руководителю.

"Вызов из школы №21 поступил 10.56. Плохо стало девочке 2008 года рождения, она отравилась продуктами горения легкой степени и была доставлена в горбольницу", - сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Эльмира Темиргалиева.

Сейчас школьница проходит амбулаторное лечение, СОШ №21 работает в обычном режиме, пишет Рavlodarnews.kz.
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