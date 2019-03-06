Павлодар. 4 января. Kazakhstan Today - Пять человек госпитализированы после пожара в 10-этажном доме в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.





3 января текущего года, в 22.31, в Павлодаре, по улице Сибирской, 89, на втором этаже 10-этажного жилого дома, в квартире №127, произошел пожар. Из горящей квартиры спасены по 3-коленной лестнице мужчина 1991 года рождения (отравление угарным газом тяжелой степени), мужчина 1984 года рождения, инвалид первой группы (отравление угарным газом средней степени). Они были срочно доставлены в отделение реанимации первой городской больницы, сообщила группа государственного языка и информации департамента по ЧС Павлодарской области.





Из-за сильного задымления появилась угроза для жизни остальных жильцов подъезда. Пожарные и спасатели по лестничному маршу эвакуировали 50 человек, в том числе 15 детей. Далее пожарным пришлось устанавливать автолестницу на четвертый и седьмой этажи, по ней из здания вывели еще шесть взрослых и двоих детей. Из них с диагнозом "отравление угарным газом легкой, средней степени" было госпитализировано три человека.





Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов", - указали в ведомстве.





На месте пожара работали 37 сотрудников гарнизона и девять единиц техники, пять спасателей оперативно-спасательного отряда и три специалиста Центра медицины катастроф.





В результате проведенных аварийно-спасательных работ спасены при пожаре 58 человек, из них 17 детей. Всего за ночь было совершено семь выездов по тревоге.





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