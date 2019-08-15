Площадь пожара в Каркаралинском нацпарке достигла 2,5 тыс. гектаров

Общая площадь пожара достигла 2500 гектаров, из них на территории государственного лесного фонда - 1500 гектаров, в том числе покрытая лесом площадь - 700 гектаров, из них верховым - 300 гектаров (сильная задымленность)", - сообщил в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.
По его информации, на месте пожара задействованы 120 человек, 16 единиц пожарной машины, 3 трактора и 2 вертолета: один вертолет І класса (МИ-8) с водосливным устройством (объем 5 кубов), второй вертолет - МИ-2 - задействован в координации действий противопожарных служб с воздуха.
Также Сакен Дилдахмет отметил, что акиматом Каркаралинского района объявлен режим ЧС.
Противопожарными службами проводятся работы по недопущению распространения пожара. В условиях жаркой погоды и ветра пожар распространился на естественные лесные насаждения (сосна, береза).
Накануне сообщалось, что природные пожары тушат в четырех регионах страны.
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