Площадь пожара в Каркаралинском нацпарке достигла 2,5 тыс. гектаров

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Площадь пожара на территории Бахтинского лесничества Каркаралинского государственного национального природного парка на сегодняшний день достигла 2,5 тыс. гектаров, передает Kazakhstan Today.

Общая площадь пожара достигла 2500 гектаров, из них на территории государственного лесного фонда - 1500 гектаров, в том числе покрытая лесом площадь - 700 гектаров, из них верховым - 300 гектаров (сильная задымленность)", - сообщил в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.

По его информации, на месте пожара задействованы 120 человек, 16 единиц пожарной машины, 3 трактора и 2 вертолета: один вертолет І класса (МИ-8) с водосливным устройством (объем 5 кубов), второй вертолет - МИ-2 - задействован в координации действий противопожарных служб с воздуха.

Также Сакен Дилдахмет отметил, что акиматом Каркаралинского района объявлен режим ЧС.

Противопожарными службами проводятся работы по недопущению распространения пожара. В условиях жаркой погоды и ветра пожар распространился на естественные лесные насаждения (сосна, береза).





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