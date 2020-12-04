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По Актау гуляет беспризорный табун лошадей

03.12.2020 10828
По Актау гуляет беспризорный табун лошадей
Актау. 3 декабря. Kazakhstan Today - Разгуливающих без присмотра лошадей уже неоднократно наблюдают местные жители в городской черте, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", горожане запечатлели мини-табун в микрорайоне 31-а, а также вблизи микрорайона Шыгыс-2.
 
 
 
8 сентября в Алматы по проезжей части разгуливала корова. 
 
11 ноября в ЗКО грузовой поезд сбил 8 лошадей.
 

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