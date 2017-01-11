Павлодар. 10 января. Kazakhstan Today - По факту перестрелки в Павлодаре возбуждено дело по статье "Хулиганство", сообщила пресс-служба областного ДВД.

"По факту хулиганских действий, имевших место 9 января текущего года, опрошен потерпевший 33-летний житель города Павлодара. Причиной инцидента стал конфликт из-за парковки автомашин. Ранения, полученные потерпевшим, не опасны для жизни и характерны ранениям от воздействия шариков травматического оружия", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В полиции добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Назначен комплекс экспертиз. На установление и задержание подозреваемого ориентирован личный состав ДВД Павлодарской области и близлежащих регионов.

Как сообщалось ранее, в Павлодаре 9 января произошла перестрелка между водителями Lexus и BMW, в связи с чем в областном центре был объявлен план "Перехват". Инцидент произошел в районе улиц Толстого и 1 Мая. В перестрелке пострадал один человек. Как сообщили в 1-й горбольнице, 33-летний мужчина находится в нейрохирургическом отделении в стабильном состоянии, пишет pavlodarnews.kz.

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