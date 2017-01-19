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По факту возгорания вагона на станции Алматы-2 проведут служебное расследование19.01.2017
  • Фото: РепортерUA
Происшествия  12:57

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - По факту возгорания вагона на станции Алматы-2 проведут служебное расследование, сообщила пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

Напомним, 19 января 2017 года в 08.40 на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении резервного пассажирского вагона, находящегося на формировании состава на запасных путях станции железнодорожного вокзала Алматы-2. Пожар был локализован в 08.56, ликвидирован в 09.10. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - оставленная без присмотра топящаяся печь на твердом топливе, проинформировали в ДЧС города, передает Kazakhstan Today.

По данным АО "Пассажирские перевозки", загоревшийся вагон был построен в 1979 году. Он по техническому состоянию был снят с эксплуатации и готовился к утилизации.

"Средний срок эксплуатации пассажирского вагона составляет 28 лет. Причина случившегося выясняется, по итогам служебного расследования будут приняты соответствующие меры", - добавили в пресс-службе.
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