Десятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ КоспаеваДесятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ Коспаева
17.05.2023, 16:34 26236
По пять млн тенге выплатят семьям погибших при пожаре на заводе в Актюбинской области
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Актобе. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По пять млн тенге выплатят семьям погибших при пожаре на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.
Ералы Тугжанов уточнил, что возгорание расследует специальная комиссия, но результатов пока нет, информирует Astana TV.
Два работника, к сожалению, скончались, их похоронили. Я выражаю соболезнования родным. По результатам экспертизы будет следствие. Пострадавшим сразу выплатили по 1 млн тенге, семьям погибших работников выделят по 5 млн тенге. Если есть несовершеннолетние дети, студенты, предусмотрено пособие со стороны государства. Это дело под моим личным контролем", - проинформировал аким.
Напомним, пожар на территории газоперерабатывающего завода № 2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" произошел 1 мая. Произошло возгорание установки на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района. В результате пожара пострадали четыре работника. Троих из них санавиацией доставили в больницу Астаны.
новости по теме
17.05.2023, 11:43 36741
В пригороде Бишкека ликвидировали вооруженного террориста
В ходе перестрелки пострадали два человека
Рассказать друзьям
Бишкек. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром в селе Дмитриевка близ Бишкека произошла перестрелка. В МВД страны сообщили о ликвидации террориста, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании.
Сегодня утром сотрудники спецназа МВД Кыргызстана провели операцию по задержанию вооруженного террориста. Последний оказал вооруженное сопротивление в одном из частных домов, сообщает 24.kg.
Террорист уничтожен. На месте происшествия находятся руководители МВД и ГКНБ. В настоящее время работает оперативно-следственная группа МВД", - сообщили в МВД страны.
В ходе перестрелки пострадали два человека. Пострадавшие поступили в ЦОВП Иссык-Атинского района: один амбулаторный, его уже отпустили, у него осколочное ранение. У второго - огнестрельное ранение бедра.
17.05.2023, 11:20 38176
В Сирии мужчину спасли из-под завалов спустя три месяца после землетрясения
Спасенного передали медикам для наблюдения и реабилитации
Фото: Global Look Press
Рассказать друзьям
Дамаск. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сильно истощенного, но живого мужчину извлекли спасатели из-под завалов спустя почти три месяца после землетрясения в Сирии.
На распространенных в Сети кадрах - сильно истощенный мужчина с лицом, заросшим густой бородой и усами. Как ему удалось выжить, не сообщается. Известно, что спасенного передали медикам для наблюдения и реабилитации, информирует портал "Известия".
Напомним, 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. В Турции число погибших превысило 43 тысячи человек. Ущерб, нанесенный стихией, оценили в 105 миллиардов долларов.
16.05.2023, 12:38 70836
Учеников одной из школ Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Учеников общеобразовательной школы № 25 в Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе.
Как сообщили в департаменте полиции, оперативно-экстренные службы сегодня проверили здание школы № 25 в Алмалинском районе Алматы. Был проведен комплекс мероприятий, направленный на поиск возможного взрывного устройства. Подключены саперные подразделения, проведена эвакуация.
В 12.21 по данному объекту был дан отбой, информация не подтвердилась. Взрывное устройство не обнаружено", - проинформировали в полиции.
15.05.2023, 12:46 113321
Скончался один из пострадавших при пожаре на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области
Ожоги оказались не совместимы с жизнью
Рассказать друзьям
Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане скончался один из четырех рабочих, пострадавших во время пожара на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области.
Напомним, пожар на территории газоперерабатывающего завода № 2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" произошел 1 мая. Произошло возгорание установки на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района.
В результате пожара пострадали четыре работника. Троих из них санавиацией доставили в больницу Астаны.
По данным телеканала "Хабар 24", столичные медики пытались спасти жизнь одного из пострадавших, но полученные ожоги оказались не совместимы с жизнью. Погибшему было 56 лет.
Двое других пострадавших продолжают получать лечение в городской больнице Астаны. Еще один находится на лечении в Актобе. Его состояние медики оценивают как стабильное", - говорится в репортаже телеканала.
14.05.2023, 19:25 133906
В Алматы ветром сорвало облицовку жилого дома
Жертв и пострадавших нет
Фото: ДЧС Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ветром сорвало облицовку 9-этажного жилого дома, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города.
По данным департамента, инцидент произошел 14 мая.
В 13.20 ответственный инспектор ДЧС направлен по адресу: микрорайон 1, проспект Алтынсарина, 68/4, ЖК "Сарыарка", 9-этажный жилой дом, где обнаружено, что в результате порывистого ветра до 13 метров в секунду произошел срыв мягкой боковой облицовки с 9-этажного жилого дома на площади 400 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в связи с угрозой падения мягкой облицовки дома данный участок был огорожен ОСИ со 2 мая. Жертв и пострадавших нет.
В 19.15 служба спасения аппарата акима города Алматы завершила работу по снятию оставшейся облицовки дома, подрядной организацией акимата вывозятся остатки фасадной штукатурки и минеральной ваты", - добавили в ДЧС.
В акимате Ауэзовского района города Алматы также прокомментировали инцидент.
Данный дом был введен в эксплуатацию в 2015 году компанией ТОО "Nest Stroy". Гарантийный срок эксплуатации, который составлял 5 лет, на сегодня истек. Жители подали заявку на модернизацию фасада дома через ТОО "Тургын уй". С 15 мая начнутся работы по составлению проектно-сметной документации. На данный момент ведутся работы по уборке территории силами коммунальных служб Ауэзовского района", - сообщили в акимате.
Также в ходе разъяснительной беседы с представителями ОСИ и застройщиком достигнута договоренность о том, что компания окажет финансовую помощь для проведения восстановительных работ.
Их проведет сторонняя компания и приступит к работам в кратчайшие сроки", - заверили в пресс-службе.
Ранее сильный ветер согнул металлическую трубу на предприятии в Кызылординской области.
14.05.2023, 09:08 148111
Горевшую несколько суток свалку потушили в Павлодаре
Фото: Pavlodarnews.kz
Рассказать друзьям
Павлодар. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Горевшую несколько суток свалку потушили в городе Павлодаре, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
13 мая в 14.38 была ликвидация. Производилась проливка, засыпка сгоревшего мусора. После ликвидационные мероприятия будут производиться круглосуточно силами ТОО "Эко Алем-ПВ", - проинформировали в департаменте.
Напомним, возгорание произошло 11 мая на территории городской свалки ТОО "Эко Алем-ПВ".
Инспекторы государственного экоконтроля и специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля в этот же день выехали в санитарно-защитную зону полигона, где замерили качество атмосферного воздуха. В ведомстве заявили, что на качество городского воздуха влияния нет, ветер западный.
В департаменте по данному факту инициируются проверки, результаты которых сообщат дополнительно.
13.05.2023, 12:18 181256
Курьер на мопеде сбил полицейского в Алматы и попытался скрыться
Сотрудник полиции доставлен в больницу
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 12 мая около 16.00 в Медеуском районе Алматы курьер на мопеде сбил полицейского и попытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщает Polisia.kz.
На пересечении проспекта Достык и улицы Курмангазы нами был замечен мопед, водитель которого был без шлема. Требованиям об остановке он не подчинился. Напротив, на большой скорости стал скрываться через частный сектор. Действия мопедиста вызвали подозрения. Плюс ко всему он создавал реальную угрозу участникам дорожного движения. На тупиковой улице я стал преследовать мопед в пешем порядке. Водитель двухколесного развернулся и целенаправленно ехал на меня. Наезда избежать не удалось. Я упал. А мопедис тем временем, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Далее он был задержан",- рассказал инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы старший лейтенант полиции Жанибек Оразбаев.
Правонарушителем оказался 23-летний курьер одной из фирм доставки.
Сотрудник полиции доставлен в больницу. Факты ДТП и неподчинения законным требованиям сотрудника полиции зарегистрированы. Водитель мопеда будет привлечен к ответственности согласно законодательству РК", - отметили в полиции.
Напомним, в апреле на Кульджинском тракте мопедист сбил сотрудника полиции и пытался скрыться с места происшествия.
Полиция Алматы обеспокоена частыми нарушениями ПДД водителями мопедов. С начала года в городе произошло порядка 200 ДТП с участием мопедов. Около 200 человек травмированы, один погиб.
Ранее сообщалось, что в Алматы водитель мопеда выстрелил из пистолета в стекло автобуса.
12.05.2023, 13:40 197971
Журналист, чью машину поджег неизвестный, опубликовал видео инцидента в соцсетях
Он также рассказал, есть ли у него версии или подозрения по поводу произошедшего
Рассказать друзьям
Атырау. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Журналист Виктор Сутягин, чей автомобиль на дня поджег неизвестный, опубликовал в Facebook видео инцидента.
Он также рассказал, есть ли у него версии или подозрения по поводу произошедшего.
Нет у меня никаких версий. Как нет и врагов, которые угрожали бы, от которых можно было бы такого ожидать. Но вот случилось, что случилось", - написал журналист.
Он поблагодарил всех коллег и неравнодушных граждан за слова поддержки.
Ребята! Это все преходяще. Просто неприятный инцидент. И самое неприятное: не знаешь, кто камень за пазухой держит. А так жизнь продолжается", - пишет Сутягин.
Напомним, автомобиль Lexus RX-300 журналиста Виктора Сутягина подожгли 11 мая в 04.21.
Машину я оставил в проулке. В 00.00 я выходил, и все было нормально. Камера видеонаблюдения соседа показывает, что человек подошел в 02.24, что-то сделал на капоте, а потом раздается взрыв. Он сам, наверное, пострадал. Больше никто не пострадал. У соседей рядом машина стояла, но они успели ее отогнать", - рассказал журналист.
На место происшествия незамедлительно была направлена служба пожаротушения. Следов взрыва не обнаружено, сообщили в полиции.
Виктор Сутягин работает собственным корреспондентом МИА "Казинформ" в Атырау.
Читаемое
17.05.2023, 10:35 17.05.2023, 13:1248891Акима-взяточника приговорили к четырем годам тюрьмы в Акмолинской области 17.05.2023, 09:3145756В Алматы началось комплектование групп в детские сады 17.05.2023, 09:4644881Антикор проводит расследование в отношении главы управления охраны окружающей среды Астаны 17.05.2023, 11:1041861Синоптики прогнозируют знойное, засушливое лето в Казахстане 11.05.2023, 17:09212461Трансвестит избил женщину в Алматы 11.05.2023, 20:22209616В Шымкенте с рельсов сошли 18 грузовых вагонов 12.05.2023, 13:40197731Журналист, чью машину поджег неизвестный, опубликовал видео инцидента в соцсетях 11.05.2023, 15:23190911В Астане загорелся строящийся жилой комплекс 13.05.2023, 12:18180806Курьер на мопеде сбил полицейского в Алматы и попытался скрыться 06.05.2023, 17:48323471На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03316131В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14311296Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33302186Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40294596В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?