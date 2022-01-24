Почти сутки в Атырау ищут пропавшего ребенка

Фото: ДЧС Атырауской области

АТЫРАУ. 23 ЯНВАРЯ - Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области ищут пропавшего 9-летнего мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе ведомства сообщили , что ребенок вышел погулять днем в субботу, 22 января, и домой не вернулся.

В микрорайоне "Балыкшы" по улице Абая мальчик 2013 г.р. вышел на улицу погулять и не вернулся домой. Поиски силами полиции результата не дали", - рассказали в ДЧС.

После этого 23 января в 5.30 утра полиция Атырауской области обратилась к силам ДЧС.

Сейчас спасатели ведут поиски пропавшего мальчика в микрорайоне "Балыкшы", а в канале Перетаска работают водолазы. В поисках задействовали 17 сотрудников ДЧС Атырауской области и три единицы техники.

Имеющих какую-либо информацию о пропавшем ребенке просят позвонить по номерам 112 или 102.