В Усть-Каменогорске подросток подрался с кондуктором и укусил полицейского

Усть-Каменогорск. 13 марта. Kazakhstan Today - Подросток в Усть-Каменогорске после драки с кондуктором автобуса укусил полицейского, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 5 марта в автобусе №10 в районе Бабкиной мельницы, пишет Устинка LIVE

По рассказам бабушки, являющейся опекуном 13-летнего Даниила, парень ехал домой с уроков. Когда он заплатил за проезд 45 тенге, кондуктор потребовала предъявить справку из школы.

Внук постоянно теряет эти справки, но это же не преступление. Кондуктор подняла скандал на весь автобус, требовала, чтобы он еще 45 тенге заплатил. Кто-то из пассажиров добавил свои деньги, но она не успокаивалась всю оставшуюся поездку. Довела Даниила до точки кипения, а на конечной остановке начала хватать его за одежду, пыталась сфотографировать, в итоге порвала капюшон куртки и почти задушила его", - рассказала Галина Васильевна.

Драка продолжилась уже возле магазина "Мадина" на улице Тимофеева, к "кулачным боям" подключились водитель и полицейский патруль, который вызвали пассажиры. По словам бабушки, стражи порядка ударили парня электрошокером, оскорбляли его, а в ответ Даниил одного из них пнул и сильно укусил за палец.

Полицейский грозил, что закроет внука на 10 лет. Я сама видела, как Даниил дергался, когда его били током. Всю одежду порвали, а средств на покупку новой у нас нет. Нам в школе помогают покупать вещи", - добавила пенсионерка.

В пресс-службе управления полиции Усть-Каменогорска факт происшествия подтвердили, однако применение электрошокера к ребенку не признают. По словам патрульных, они воздействовали на него только психологически, демонстрируя звук. В итоге успокоить возбужденного подростка смог только инспектор по делам несовершеннолетних.

В инспекции по делам несовершеннолетних Усть-Каменогорска пояснили, что Даниил состоит на учете в Восточно-Казахстанском областном психоневрологическом диспансере. Подросток неоднократно совершал правонарушения и привлекался к ответственности.

Пострадавшая сторона подала заявление в полицию по факту нападения кондуктора на подростка. Имеются и свидетели, выступившие в защиту Даниила.

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