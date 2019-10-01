Подросток сбил трех детей в Шымкенте, один ребенок погиб

Шымкент. 30 сентября. Kazakhstan Today - 17-летний подросток в Шымкенте на большой скорости сбил трех детей, один ребенок погиб, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали очевидцы, автомобиль под управлением 17-летнего подростка влетел на второстепенную улицу на большой скорости. В этот момент дети играли под присмотром старших. Но из-за того, что у автомобиля произошла техническая неисправность, несовершеннолетний водитель не справился с управлением: сначала он снес играющих детей, потом врезался в забор и столб, пишет портал " Отырар ".

Погиб семилетний ребенок. Еще двое детей находятся в детской больнице. У одного из них черепно-мозговая травма, у второго переломы ног.





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