Подросток утонул в Караганде

КАРАГАНДА. 17 ИЮНЯ - Несовершеннолетний мальчик утонул в Караганде в искусственном водоеме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вчера, 16 июня, в Караганде на искусственном водоеме между микрорайонами Юго-Восток и Голубые Пруды в необорудованном для купания месте утонул подросток 2008 года рождения", - сообщает EKaraganda.kz со ссылкой на ДЧС города.
Трагедия произошла около 18 часов. Найти тело подростка смогли только через час.
ДЧС Карагандинской области убедительно просит граждан при отдыхе проявлять бдительность и ответственность при купании на воде: купаться только в разрешенных местах, не плавать в нетрезвом состоянии, в штормовую погоду или в ночное время.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области утонули трое детей.