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Подросток утонул в Караганде

17.06.2022, 14:46 23566
Подросток утонул в Караганде
КАРАГАНДА. 17 ИЮНЯ - Несовершеннолетний мальчик утонул в Караганде в искусственном водоеме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вчера, 16 июня, в Караганде на искусственном водоеме между микрорайонами Юго-Восток и Голубые Пруды в необорудованном для купания месте утонул подросток 2008 года рождения", - сообщает EKaraganda.kz со ссылкой на ДЧС города.

 
Трагедия произошла около 18 часов. Найти тело подростка смогли только через час. 
 
ДЧС Карагандинской области убедительно просит граждан при отдыхе проявлять бдительность и ответственность при купании на воде: купаться только в разрешенных местах, не плавать в нетрезвом состоянии, в штормовую погоду или в ночное время. 

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области утонули трое детей.
 

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В Балхаше ребенку, застрявшему в решетке окна, потребовалась помощь спасателей

18.06.2022, 19:43 301
БАЛХАШ. 18 ИЮНЯ -17 июня в одном из многоквартирных домов Балхаша мальчик 2014 года рождения засунул голову в решетку окна и застрял, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Родители не смогли помочь ребенку и обратились за помощью, сообщает пресс-служба ДЧС Карагандинской области.
 
Пожарные-спасатели с помощью гидравлических челюстных ножниц срезали металлическую решетку и извлекли голову ребенка. Мальчик в медицинской помощи не нуждался.
 
 

В Атырауской области из-за удара молнии сгорел дом

18.06.2022, 17:45 5036
В Атырауской области из-за удара молнии сгорел дом
Фото: ДЧС Атырауской области
АТЫРАУ. 18 ИЮНЯ - Пожар произошел в селе Нарын Исатайского района 17 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Загорелась крыша дома площадью 10-11 метров, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
 

Причина пожара: грозы во время сильных дождей. Никто не пострадал", - говорится в сообщении ДЧС.

 

В Актобе подросток за рулем авто сбил пешехода

18.06.2022, 16:07 6696
АКТОБЕ. 18 ИЮНЯ -16-летний подросток без прав сел за руль Toyota Camry и сбил пешехода. Пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно заключениям медицинского освидетельствования, подросток был трезв, сообщает портала "Мой город".
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения".
 

В горах близ Алматы спасатели помогли пожилой женщине, вывихнувшей ногу

18.06.2022, 15:11 6416
В горах близ Алматы спасатели помогли пожилой женщине, вывихнувшей ногу
Фото: РОСО МЧС РК
АЛМАТЫ. 18 ИЮНЯ - Утром 17 июня группа туристов из четырех человек отправилась в ущелье Аксай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На обратном пути при спуске женщина поскользнулась и повредила ногу, сообщает пресс-служба РОСО МЧС РК.
 
Прибыв на место происшествия, спасатели оказали первую медицинская помощь пострадавшей. У женщины предварительно диагностировали вывих голеностопа левой ноги. 
 
Спасатели транспортировали пострадавшую на носилках до служебного автотранспорта. Позже оперативная группа спасателей РОСО передала пострадавшую сотрудникам ЦМК.
 

В Акмолинской области поезд сбил отару овец

18.06.2022, 15:05 6906
Фото: пресс-служба департамента полиции на транспорте
КОКШЕТАУ. 18 ИЮНЯ - 17 июня на перегоне "ОП-96-Жайнак" Акмолинской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения с находящимся на путях скотом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Однако наезд предотвратить не удалось, погибло 22 головы мелко-рогатого скота. Стоянка составила 22 минут, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
 
В результате проведенных мероприятий сотрудники линейного управления полиции на станции Нур-Султан установили хозяина домашних животных. Им оказался 43-летний житель столицы. Он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 559 КРКоАП за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.
 
С начала года в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 824 факта экстренного торможения поездов, из них связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 534. За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечен 351 владелец животных.
 

В Атырау ребенок опрокинул на себя кастрюлю с бульоном и погиб от ожогов

18.06.2022, 11:28 12341
В Атырау ребенок опрокинул на себя кастрюлю с бульоном и погиб от ожогов
АТЫРАУ. 18 ИЮНЯ - 9-летний мальчик, опрокинувший на себя кастрюлю с бульоном и получивший сильнейшие ожоги, поступил в больницу 9 июня, его госпитализировали в отделение реанимации. 14 июня он скончался, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Площадь ожогов составила 50-55%. Состояние ребенка было крайне тяжелое, сообщает ATPress.kz.
 

Мы все время были на связи со специалистами из Нур-Султана, проводили необходимое лечение. Спасти ребенка не удалось", - говорит заведующий отделением травматологии Сергей Хван.

 
По словам врачей, по сравнению с прошлым годом травмы с ожогами среди детей увеличились в 1,5 раза. С начала года в Атыраускую областную детскую больницу обратились около 200 детей с разными ожогами.
 

В Алматинской области автомобиль упал в обрыв

17.06.2022, 18:20 21106
В Алматинской области автомобиль упал в обрыв
Фото: facebook.com/rosokazahstan
КОНАЕВ. 17 ИЮНЯ - В 12.00 17 июня в дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК" поступило сообщение от сотрудника ОЧС Карасайского района о том, что автомобиль перевернулся и упал в обрыв, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
После сильного удара пострадавший водитель оказался не в состоянии выбраться самостоятельно. Спасатели РОСО в количестве 5 человек и 1 единицы автомобильной техники прибыли на место происшествия, сообщает Республиканский оперативно-спасательный отряд (РОСО) МЧС РК на своей странице в Facebook. 
 
Врачи скорой помощи не смогли подобраться к пострадавшему. Спасателями были предприняты необходимые усилия, чтобы оказать нужную помощь водителю. Им оказался мужчина 1951 года рождения. Пострадавшего аккуратно извлекли из автомобиля и передали медикам.
 

В Экибастузе ребенок-инвалид выпал из окна третьего этажа

17.06.2022, 12:16 27241
В Экибастузе ребенок-инвалид выпал из окна третьего этажа
ЭКТБАСТУЗ. 17 ИЮНЯ - В Экибастузе 5-летний ребенок-инвалид, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна третьего этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

13 июня в 09.00 в дежурную часть управления полиции города Экибастуза поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи 103, что во дворе дома по улице Энергетиков возле третьего подъезда лежит ребенок", - информирует Polisia.kz. 

 
По данным полиции, ребенок в возрасте 5 лет, оставшись без присмотра взрослых, выпал из открытого окна кухни третьего этажа. В результате падения ребенок - инвалид детства получил различные телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы города Экибастуза.
 

За ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего ребенка, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, проводится досудебное расследование по статье 141 УК Республики Казахстан в отношении 25-летнего отца", - сообщил начальник управления полиции города Экибастуза Павлодарской области Каиржан Шакаргалиев.

 

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