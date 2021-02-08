Поезд сошел с рельсов в Жамбылской области

Тараз. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Кордайском районе Жамбылской области произошел сход 10 порожних платформ грузового поезда №2534 сообщением Шу - Алматы, передает Kazakhstan Today.

6 февраля, в 15.30, в Кордайском районе Жамбылской области, на 3858-м километре перегона Бель - Анрахай, произошел сход 10 порожних платформ грузового поезда №2534 сообщением Шу - Алматы (состав из 54 порожних), из них 7 - с опрокидыванием на бок (5 ушли в кювет, 2 опрокинулись на нечетный путь), 3 платформы сошли с рельсов. В результате произошла задержка на станции Отар: пассажирский поезд №3 сообщением Алматы - Нур-Султан - на 4 часа 45 минут (167 пассажиров, из них трое детей, 18 вагонов); пассажирский поезд №15 сообщением Алматы - Петропавловск - на 2 часа 37 минут (445 пассажиров, из них 43 ребёнка, 16 вагонов); пассажирский поезд №41 сообщением Алматы - Атырау - на 1 час (227 пассажиров, из них 1 ребенок, 17 вагонов); пассажирский поезд №43 сообщением Алматы - Костанай - на 30 минут (200 пассажиров, из них 1 ребенок, 19 вагонов). Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

По информации ведомства, в 21.30 было восстановлено движение пассажирских поездов по нечетному пути. "Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами АО "НК "КТЖ" (50 работников, 6 единиц техники и 2 восстановительных поезда Шу и станции Алматы). На место выезжали 4 сотрудника ДЧС и 6 сотрудников полиции", - дополнили в ДЧС.

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