Поезд столкнулся с легковым авто в Восточном Казахстане (ВИДЕО)

Усть-Каменогорск. 8 апреля. Kazakhstan Today - Поезд протаранил легковой автомобиль в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

По информации очевидцев, 7 апреля на одном из железнодорожных переездов Серебрянска поезд столкнулся с легковушкой. На видеозаписи, которая появилась в Сети, видно, как водитель машины, несмотря на приближение состава, стал переезжать пути, но не успел, пишет YK-news.kz

В соцсетях сообщается, что поезд протащил авто на определенное расстояние. По предварительным данным, водитель машины жив, но получил травмы.









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