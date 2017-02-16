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Пограничники обнаружили в поезде Урумчи - Астана 30 черепах16.02.2017
  • Фото: bnews.kz
Происшествия  12:34

Талдыкорган. 16 февраля. Kazakhstan Today - Пограничники обнаружили в поезде Урумчи - Астана 30 черепах, сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

По данным ведомства, пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта "Достык" (казахстанско-китайская граница, Алматинская область) при проведении пограничного контроля пассажирского поезда Урумчи - Астана в вагоне №7 в потолочной части купе проводника обнаружены 30 черепах, принадлежащих гражданину Казахстана, передает Kazakhstan Today.


Задержанный казахстанец и груз находится на ОКПП "Достык", их планируют передать в транспортную прокуратуру по Алакольскому району Алматинской области, уточнили в пресс-службе.
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