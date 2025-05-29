Похищенная невеста погибла в смертельной аварии в Алматинской области

23-летняя жительница Туркестанской области во время полета вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа

Фото: ДП на транспорте

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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы задержана пассажирка, нарушившая правила поведения на борту международного авиарейса, - В аэропорту Алматы задержана пассажирка, нарушившая правила поведения на борту международного авиарейса, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.





По данным ведомства, 23-летняя жительница Туркестанской области во время полета вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа.





После посадки воздушного судна, в соответствии с действующим законодательством, правонарушительница была передана сотрудникам полиции. По результатам рассмотрения дела она привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на борту воздушного судна", - уточнили в ДП на транспорте.





В ведомстве добавили, что с начала текущего года транспортные полицейские выявили и привлекли к ответственности 207 правонарушителей, в том числе:

за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде - 127 фактов;

за курение на борту самолета - 50 фактов;

за мелкое хулиганство - 13 фактов и т.д.





В департаменте напомнили, что деструктивное поведение создает угрозу безопасности пассажиров и сотрудников авиакомпании.





Напомним, в феврале самолетному дебоширу вынесли приговор в Астане за то, что он ударил стюардессу и заявил о бомбе на борту.



