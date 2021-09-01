Полицейский, поднявший руку на подчиненного, уволен из органов внутренних дел - ДП Алматы

АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - Полицейский, поднявший руку на подчиненного, уволен из органов внутренних дел, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В департаменте была экстренно проведена дисциплинарная комиссия, решением которой заместитель начальника управления полиции Наурызбайского района майор полиции Джакипбаев уволен из органов внутренних дел за совершение поступка, дискредитирующего ОВД и нарушение норм Этического кодекса государственных служащих РК", - сообщил глава полиции Алматы Канат Таймерденов.

Кроме того, несколько руководителей указанного подразделения освобождены от занимаемых должностей.

По словам Таймерденова, управление собственной безопасности зарегистрировало данный факт в Едином реестре досудебного расследования по статье 362 УК РК - превышение власти или должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что замначальника районного УП в Алматы обвиняют в избиении подчиненных. Видео, на котором мужчина в белой футболке бьет другого, одетого в полицейскую форму, было опубликовано в паблике kris.p.tdk. Автор видео утверждал, что майор полиции позволял себе такие выходки регулярно.

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