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Полицейский, поднявший руку на подчиненного, уволен из органов внутренних дел - ДП Алматы

31.08.2021 5779
Полицейский, поднявший руку на подчиненного, уволен из органов внутренних дел - ДП Алматы
АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - Полицейский, поднявший руку на подчиненного, уволен из органов внутренних дел, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

В департаменте была экстренно проведена дисциплинарная комиссия, решением которой заместитель начальника управления полиции Наурызбайского района майор полиции Джакипбаев уволен из органов внутренних дел за совершение поступка, дискредитирующего ОВД и нарушение норм Этического кодекса государственных служащих РК", - сообщил глава полиции Алматы Канат Таймерденов.

 
Кроме того, несколько руководителей указанного подразделения освобождены от занимаемых должностей. 
 
По словам Таймерденова, управление собственной безопасности зарегистрировало данный факт в Едином реестре досудебного расследования по статье 362 УК РК - превышение власти или должностных полномочий. 
 
Ранее сообщалось, что замначальника районного УП в Алматы обвиняют в избиении подчиненных. Видео, на котором мужчина в белой футболке бьет другого, одетого в полицейскую форму, было опубликовано в паблике kris.p.tdk. Автор видео утверждал, что майор полиции позволял себе такие выходки регулярно. 
 

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