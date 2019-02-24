Полицейский сбил школьника в Уральске

Уральск. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Уральске полицейский на "Ниве" сбил школьника, перебегавшего дорогу, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло около 20.00 5 февраля в поселке Зачаганск. Автомобиль "Нива" сбил школьника. После столкновения машина съехала с дороги. Мальчика увезла машина скорой помощи, сообщает портал " Мой город ".

Вызов поступил в 20.13, приезд скорой помощи - в 20.19. Пострадал ребенок 2007 года рождения. Был доставлен в Областную многопрофильную больницу. После консультации хирурга отпущен на амбулаторное лечение", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

Очевидцы ДТП рассказали, что "Нива" принадлежит полицейским и номера якобы сняли сразу после аварии. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 5 февраля водитель автохозяйства департамента полиции области, управляя служебной автомашиной марки "Нива-21214" по улице Брусиловского, напротив магазина "Ер-Нур", задел правым боковым зеркалом несовершеннолетнего, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Полицейский, чтобы избежать наезда, выехал на полосу встречного движения и заехал в сугроб. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель был трезв. Данный факт зарегистрирован, проводится служебное расследование, уточнили в пресс-службе департамента полиции.

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