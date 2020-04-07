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Актобе. 6 апреля. Kazakhstan Today - Полиция Актюбинской области разыскивает виновника смертельного ДТП, передает Kazakhstan Today.

20 марта примерно в 20.10 произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель автомашины "КамАЗ 55102", двигаясь по проспекту 312 Стрелковой дивизий со стороны района Новостройка в направлении ЖД переезда проспекта Мира напротив АЗС "Ростанефть", допустил наезд на пешехода, который 22 марта 2020 года от полученный травм, не приходя в сознание скончался", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Следственное управление департамента полиции Актюбинской области просит свидетелей и очевидцев, видевших данное дорожно-транспортное происшествие, позвонить по телефону: 936-403, 936-408, сотовый телефон 8 777-353-24-10, 8 702 226-44-03 либо обращаться в Следственное управление ДП Актюбинской области в кабинет №403".

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