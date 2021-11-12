Полиция начала расследование по факту гибели подростка от выстрела в Жамбылской области

ТАРАЗ. 11 НОЯБРЯ - В Жамбылской области начато расследование по делу о стрельбе из пневматического ружья, которое попало в руки школьников. В результате детской игры один из подростков скончался от выстрела в голову, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, сообщение о происшествие поступило в отдел полиции Меркенского района 9 ноября из Центральной районной больницы. По словам медиков, 14-летний житель села Тескентоган скончался в результате ранения из пневматического оружия.

Из числа сотрудников департамента полиции Жамбылской области создана следственно-оперативная группа, проводится расследование с целью установления и изучения всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

Как установили в полиции, подросток вместе со своим другом взяли оружие без разрешения взрослых. Огнестрельное ранение было получено во время стрельбы по птице в поле.