Полиция Туркестанской области наказала участников кортежа, устроивших беспредел на дорогах

Туркестан. 29 июня. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции Туркестанской области привлекли к ответственности участников кортежа за нарушение правил дорожного движения, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях было опубликовано видео с кортежем из нескольких автомашин, нарушающих ПДД. После проведения проверки полицейские установили, что инцидент произошел в Толебийском районе Туркестанской области, сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

С целью установления личности нарушителей полицейские Толебийского РОП провели все необходимые мероприятия и привлекли водителей к административной ответственности.





Нарушителями оказались студенты одного из колледжей Шымкента, которые направлялись в Казыгуртский район через Толебийский район. Полицейские установили личности и привлекли к административной ответственности водителей автомашин Mercedes в соответствии со статьями 593 (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов) и 601 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметками на проезжей части дороги) Кодекса об административных правонарушениях Казахстана. Автомашины ВАЗ и "Лада" будут водворены на штрафстоянку.

Полиция Туркестанской области напомнила об ответственности на дороге и о карантинных мерах, введенных в регионе.

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