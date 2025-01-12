11.01.2025, 10:56 36926
Получивший ножевое ранение полицейский скончался в Алматы
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Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из больниц Алматы скончался оперуполномоченный управления полиции Медеуского района, получивший ножевое ранение в результате конфликта, сообщили в департаменте полиции города.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что сотрудник полиции находился вне службы и в нерабочее время.
Иные сведения по уголовному делу не разглашаются.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В декабре в Алматы убили 20-летнего мужчину.
В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
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12.01.2025, 09:08 9381
В Алматы потушили пожар в здании бывшего Дома правительства
Фото: МЧС РК
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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидировали пожар в здании бывшего Дома правительства, ныне Казахстанско-Британского технического университета, сообщили в Министерстве по чрезвычайным происшествиям Республики Казахстан.
Пожар полностью ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели", - проинформировали в МЧС.
По предварительным данным, на 4-м этаже в одном из помещений загорелось потолочное перекрытие.
Как отметили спасатели, процесс тушения осложнялся особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Пожару был присвоен повышенный третий ранг опасности.
Стоит отметить, здание университета является памятником архитектуры республиканского значения. В этом здании располагался Верховный Совет КазССР (Дом правительства), Совет министров и Центральный комитет Компартии Казахской ССР. Закон о независимости Республики Казахстан был принят именно в здании современного КБТУ в 1991 году.
11.01.2025, 09:53 38881
Похитившего из банка 55 млн тенге казахстанца задержали в Швеции
Подозреваемый находится под стражей
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Швеции по запросу Национального центрального бюро МВД Казахстана задержан 38-летний мужчина, находившийся в международном розыске за совершение кражи в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
В октябре 2018 года подозреваемый с помощью махинаций с переводами похитил 55 млн тенге из одного из банков Алматы. На данный момент фигурант находится под стражей за границей", - рассказали в полиции.
В ноябре прошлого года из Швеции экстрадировали казахстанца, который в 2015-2020 годы, работая в торговом центре в Шымкенте, совершил растрату на сумму около 57 млн тенге, скрылся и был объявлен в международный розыск.
11.01.2025, 09:19 39706
ЧП на Атырауском НПЗ: разлилось более 20 тонн бензина
Фото: КазМунайГаз
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Атырау. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в результате утечки в резервуарном парке № 33 разлилось от 20 до 30 тонн бензина, рассказал и.о. заместителя по производству директора НПЗ Нурлан Есжанов.
По его словам, произошла утечка на линии компонентов автобензинов. Ее сразу отсекли от технологической схемы. В данный момент проводятся ремонтные работы по ее восстановлению и устранению утечки.
Есжанов добавил, что объем утечки нефтепродуктов составляет примерно от 20 до 30 тонн.
Нефтепродукт мы откачали вакуумом и обратно направили в систему для переработки. Так что никакого ущерба по нефтепродуктам у нас не было. В данный момент идут восстановительные работы и уборка территории. НПЗ работает в штатном режиме", - заявил Есжанов.
Напомним, вчера на АНПЗ обнаружили утечку на линии перекачки компонентов товарного автобензина. В устранении последствий инцидента задействованы все ответственные сотрудники предприятия.
Ранее Атырауский нефтеперерабатывающий завод оштрафовали почти на 6 миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха.
10.01.2025, 17:55 53051
На Атырауском НПЗ произошел разлив бензина
Фото: КазМунайГаз
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Атырау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошел разлив бензина, сообщает пресс-служба предприятия.
Был обнаружен пропуск на линии перекачки компонентов товарного автобензина в резервуарном парке № 33. Ответственными службами были приняты меры по отключению трубопровода от резервуара. В настоящий момент ответственные сотрудники завода задействованы в устранении последствий инцидента", - проинформировали на заводе.
Подчеркивается, что произошедшее не повлияет на объем отгрузки нефтепродукта.
Завод работает в штатном режиме", - заверили в пресс-службе.
Ранее Атырауский нефтеперерабатывающий завод оштрафован почти на 6 миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха.
10.01.2025, 16:49 54756
Около 12 тысяч книг повреждены при пожаре в научной библиотеке в Акмолинской области
Ущерб превысил 3,4 млн тенге
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Кокшетау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области при пожаре научной библиотеки имени М.Жумабаева повреждены около 12 тысяч книг, ущерб превысил 3,4 млн тенге, сообщили в управлении культуры региона.
9 января произошло задымление и возгорание книжного фонда на площади 10 квадратных метров на первом этаже Акмолинской областной универсальной научной библиотеки имени М.Жумабаева.
Задымление обнаружил работник библиотеки в 07.30 и вызвал пожарных.
Прибывшие на место спасатели локализовали и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Пожаром повреждено 11 864 экземпляра книг, ущерб составил 3499,8 тыс.тенге", - рассказали в управлении культуры.
В ведомстве отметили, что в 2023-2024 годах в Акмолинской областной универсальной научной библиотеке имени М.Жумабаева проведен капитальный ремонт. В 2023 году было выделено 326676,6 тыс. тенге, в 2024 году - 96176,8 тыс. тенге.
На ремонт помещения выделение бюджетных средств не требуется", - добавили в пресс-службе.
10.01.2025, 13:48 57931
Двадцать пять рыбаков спасли с отколовшейся льдины на Алаколе
Фото: МЧС РК
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Талдыкорган. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели эвакуировали на берег 25 рыбаков на озере Алаколь, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным ведомства, от берега откололась льдина, на которой находились 25 рыбаков.
На помощь пришли спасатели на лодках, которые доставили людей на берег. Медицинская помощь спасенным не понадобилась", - рассказали в МЧС.
09.01.2025, 15:03 80836
Два ребенка погибли при пожаре в квартире в Караганде
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Караганда. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - При пожаре в двухквартирном жилом доме в Караганде погибли два малолетних ребенка, еще двое госпитализированы с отравлением угарным газом, сообщили в ДЧС Карагандинской области.
Минувшей ночью пожар возник в двухквартирном доме на улице Пришахтинская.
Произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей. Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован на общей площади 50 квадратных метров", - рассказали в ДЧС.
Еще до прибытия спасателей два ребенка 2017 и 2015 годов рождения сумели выбраться самостоятельно. Их доставили в детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом.
Прибывшие на место происшествия пожарные спасли женщину 1964 года рождения, которая была госпитализирована в клинику имени Макажанова с отравлением угарным газом и ожогами. Также спасатели обнаружили тела двоих детей 2020 и 2022 годов рождения", - говорится в сообщении ДЧС.
По предварительной причине произошло короткое замыкание электрических проводов.
Возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.
Напомним, в начале декабря прошлого года двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Акмолинской области.
08.01.2025, 19:07 98966
В Уральске полицейский насмерть сбил пешехода
Виновника аварии уволили из органов внутренних дел
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Уральск. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - 1 января в районе села Меловые горки произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Сообщается, что наезд совершил сотрудник миграционной службы РОВД Акжаикского района, у которого не было разрешения на выезд за пределы района, сообщает Telegram-канал "Мой город".
В департаменте полиции ЗКО подтвердили факт аварии и сообщили, что возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, авария случилась на неосвещенной дороге, водителя ослепили фары встречного автомобиля.
Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Сидевшего за рулем полицейского уволили из органов внутренних дел. Назначено служебное расследование, иная информация разглашению не подлежит, уточнили в полиции.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?